Fernández: el juez Hornos "debe explicar" sus reuniones con el expresidente Macri

El presidente indicó, además, que "confía" en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

8 de marzo

El presidente Alberto Fernández sostuvo que los femicidios son el "resultado de un problema cultural, donde los hombres se sienten superiores a otros géneros y reaccionan castigando a personas de otros géneros".

En declaraciones al canal C5N, Fernández señaló además que en muchos casos de femicidios hay "un problema de funcionamiento institucional, de la Justicia y la Policía".

Por otro lado, el mandatario afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se excusó de asistir a la firma del Acuerdo Federal para prevenir la Violencia de Género en la Casa Rosada por "problemas de agenda", y no por no querer compartir la actividad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como indicó públicamente el mandatario capitalino.

De todos modos, Fernández destacó que "lo importante" fue que Rodríguez Larreta "adhirió al acuerdo" impulsado por el Gobierno nacional.

Sobre la Justicia

El Presidente afirmó que no toma como una "amenaza" a los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el mandatario cuando dejara el cargo, debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".

Remarcó, además, que "confía" en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Por otra parte, el Jefe de Estado consideró que el juez Gustavo Hornos "debe explicar" los motivos de sus reuniones con el expresidente Mauricio Macri cuando el fundador de Cambiemos ejercía el poder.

"No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable", dijo Fernández y añadió: "No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente".