Fernández llamó a votar por el "futuro de una Argentina que crece al 10% por año"

El Presidente también destacó los logros de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner por tener un superávit fiscal y comercial, acumulación de reservas y desendeudamiento, en un acto en Costa Salguero junto a Andrés Rodríguez

5 de noviembre

El presidente Alberto Fernández afirmó que "hay una Argentina que está muy cerca", dijo que se trata del país que "crece a 10 por ciento por año", tal como lo revelan los datos del Producto Bruto Interno (PBI) para el año en curso, y manifestó que esa Argentina "no reniega de la política" pero sí se "avergüenza de los especuladores que gobernaron la Argentina".

"A esa Argentina pongámosla de pie y el próximo domingo votemos por el futuro, digámosle sí a la vida, sí al trabajo, sí a la dignidad, sí a la igualdad de género y a la vida que queremos", manifestó el jefe de Estado en un acto realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Costa Salguero para inaugurar un nuevo edificio del Sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda de la obra social de ese sindicato.

El Presidente hizo un racconto de las gestiones de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y en ese marco afirmó que "la Argentina seguía avanzando y después vinieron cuatro años trágicos de Macri".

"Lo escucho decir, mientras le arranca micrófonos a los periodistas cuyos preguntas le incomodan, que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos", expresó al cerrar el acto en el que también habló el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, y agregó que "fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones de argentinos".

En ese contexto, señaló: "Yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes".

Y agregó: "Lo que solo puedo hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen".

"Pero eso no vine a hacer yo, eso no lo hace un peronista, nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores", destacó el Presidente en el acto en el que estuvieron funcionarios del Gabinete nacional, sindicalistas y representantes de movimientos sociales.

El jefe de Estado señaló que "pasaron esos cuatro años trágicos que nos dejaron con 53 puntos de inflación y 38 puntos de pobreza" y luego "nos cayó la pandemia".

"Hoy tenemos uno de los índices de vacunación más altos del mundo", remarcó y sostuvo que que los argentinos y argentinas son "un pueblo maravilloso, que mil veces se ha caído y mil veces se ha puesto de pie".

En esa línea, pidió: "Pongámonos de pie, recuperemos la confianza en nosotros mismos, hagamos lo que tengamos que hacer para que el trabajo vuelva a existir en la Argentina".

"Hay una Argentina que está muy cerca, la Argentina que crece a 10 por ciento por año", advirtió y manifestó que "es una Argentina que no reniega de la política, que se avergüenza de los especuladores que gobernaron la Argentina".

Por otra parte, expresó su "orgullo" por los "sindicatos y obras sociales" de Argentina y sostuvo que es necesario preservarlos "por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas".

"Estoy orgulloso de nuestros sindicatos y obras sociales, debemos preservarlos por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas", dijo el mandatario. (Télam)