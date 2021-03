Fernández sobre el vacunatorio vip: "Hubiera sido mejor que Duhalde diga la verdad"

Alberto se refirió a la situación del ex presidente y su familia, vacunados en su propio domicilio, gozando de los privilegios de ser parte de la casta política.

16 de marzo

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a la situación de Duhalde y su familia, que fueron vacunados en su domicilio en el marco del escándalo del vacunatorio vip, que le costó la salida a Ginés González García como ministro de Salud de la Nación. “Hubiera sido mejor que diga la verdad”, dijo el presidente, en diálogo con el programa Fuego Amigo, por Canal 9.

El primer mandatario se refirió al listado que circuló con personas que recibieron la Sputnik V a partir de gestiones oficiales y en violación del cronograma oficial, donde se encontraba Duhalde y su familia. “Sería mejor que hubiera dicho la verdad. No es que tocaron timbre y los querían vacunar. La verdad es que debe haber pedido que lo vacunen, como todos los que fueron vacunados allí”, sentenció.

Cuando trascendió la lista con los nombres de quiénes habían sido vacunados por fuera del protocolo previsto, el expresidente dijo ante el diario Clarín que él no tenía que explicar nada, sino que era una situación que “tenía que aclararlo el Gobierno”. Al ser consultado sobre esto Fernández remarcó que “no es que hubo un sorteo y salió el nombre de Duhalde”.

“La vacuna es un bien escaso que todos necesitan, y los adultos mayores más que nadie. Por lo tanto, nadie puede tener el privilegio de llegar primero”, agregó, sin hacerse cargo de que un ministro que calificaba como una eminencia y como un gran amigo suyo, fue precisamente quien garantizó que los privilegios de los amigos del poder, como Verbitsky y Duhalde.

Fernández trató de explicar la actitud del exministro de Salud y dijo que “se descuidó” al consentir la aplicación de vacunas contra el coronavirus de manera irregular”. Sin embargo, volvió a reivindicarlo como “el mayor sanitarista que tiene la Argentina”. “A mí mucha gente me pidió vacunas, y es muy difícil decir que no. Porque el que reclama lo hace por amor o por equis motivo. Es un dilema enfrentar ese pedido”, agregó. A la docencia, sin embargo, no le fue difícil decirle que no y obligarla a volver a trabajar sin vacunas.

Quien fuera vice de Menem, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y responsable político del asesinato de Maximilano Kosteki y Darío Santillán, funcionario siempre al servicio de empresarios y de la casta política, no es de extrañar que su nombre y el de su familia aparezcan en la lista de vacunados vip.(LID)