Gabinete.Alberto Fernández reunió a los ministros y les pidió "mucha presencia territorial"

Fue el primer encuentro del presidente con todos los ministros, luego del cambio de gabinete. La utilización del Gobierno con los planes sociales y la búsqueda de resguardar la figura presidencial, luego de la crisis que abrió el resultado de las PASO.

8 de octubre

Este jueves, Alberto Fernández convocó a todos los ministros de la Nación en Casa Rosada, junto a Juan Manzur. Es el primer encuentro de ministros del que participa el presidente, luego de los cambios hechos en el gabinete, tras la crisis política que abrió la derrota electoral de las PASO. Allí les pidió "mucha presencia territorial".

Al finalizar, Juan Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, habló sobre el pedido del Presidente: "nos dijo que todos los programas que lanzamos están funcionando muy bien y nos pidió mucha presencia territorial, que vayamos a contar todo lo que hacemos". Esto parece estar en sintonía con lo que planteó Juan Manzur, luego de asumir como jefe de gabinete: que los planes de asistencia social que brinda el Estado, sean claramente identificados con el Gobierno. Incluso proponiendo que los cobros de las asignaciones ya no sean a través de una tarjeta de débito, si no en una relación mas directa con los mandatarios locales.

Zabaleta destacó que, en las últimas semanas Alberto Fernández tomó la modalidad de "salir a escuchar, de reunirse con vecinos, vecinas, en fábricas, con empresarios, de ver la realidad que vive esta Argentina que está saliendo de la pandemia. Y de ahí, tomar decisiones respecto de esos problemas, que tienen que ver con este reclamo de transformar planes sociales en trabajo y la situación de seguir dando pelea contra la inflación".

Las recientes propuestas del Gobierno y el nuevo gabinete, con respecto a los planes sociales, no involucran solo sacarle más provecho político, de cara al 14 de noviembre. También hay un giro hacia favorecer a las patronales, cubriendo con estas partidas, parte de los salarios de los trabajadores. Esto último se puede ver con el reciente anuncio de Juan Zabaleta para los trabajadores rurales temporarios. Y con el plan "A Construir", anunciado el martes por Juan Manzur, junto al ministro Guzmán y el líder sindical de la UOCRA, que define que la asistencia del Estado será utilizada como parte del salario que deben pagar las empresas.

Incluso, el anuncio de este jueves, de aumentar las asignaciones familiares a un mes de las elecciones generales, fue presentado por Alberto Fernández en un twitt como "un compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios".

Alberto Fernández se viene mostrando en encuentros sociales, para aparecer cerca de los padecimientos cotidianos de la población, incluso participando de un rezo en Luján. Sin embargo, las medidas que viene tomando el Gobierno para intentar amortiguar el desplome de los salarios y el aumento de la precariedad de la vida; van a la par de entregar beneficios millonarios y exenciones impositivas a las grandes patronales. Además de profundizar una línea de subsidiar directa o indirectamente los salarios que vienen siendo brutalmente ajustados, acumulando una caída del 20% en seis años.

"La salida en esta nueva etapa es con el Presidente al frente y yendo para adelante" -dijo Juan Zabaleta, luego de la reunión de éste jueves- "Vimos al Presidente con mucho entusiasmo, le hizo muy bien el vínculo de cercanía con la gente. Me parece que está bueno que no haya intermediarios en esa relación que él tiene que construir hacia adelante, no solamente mirando una elección, sino de cara al 2023”.

La derrota electoral del Gobierno, producto del duro ajuste que lleva adelante, y la crisis interna del Frente de Todos, golpeó a la figura presidencial; llevando a Alberto Fernández a ceder protagonismo para apoyarse en los sectores más conservadores del PJ, en los gobernadores y en su nuevo gabinete. Recordemos la declaración del Presidente donde dijo que él era un gobernador más. El llamado a recuperar "mucha más presencia territorial", además de ser una estrategia de campaña, también es una búsqueda del Gobierno para apoyarse en los mandatarios locales. Y así apuntalar la gobernabilidad, también para lo que preparan para después de noviembre: profundizar el rumbo de entrega al FMI. (LID) Por Carla Libertad