Gabinete: el Gobierno ya habla de “post pandemia” y asegura que no hubo más fiestas en Olivos

Con el ceño fruncido, Santiago Cafiero habló unos minutos con la prensa tras la reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Definiciones sobre presupuesto 2022, optimismo presidencial por la “recuperación económica” y un impotente intento de esquivar la crisis desatada por el escándalo del cumpleaños de Fabiola.

20 de agosto

Este viernes el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con todo su Gabinete de ministros, hecho novedoso ya que hasta ahora, debido a la pandemia del covid-19, el Gabinete se reunía cada semana pero por sectores.

Esta vez, Fernández convocó a una reunión conjunta a todos sus ministros y ministras. Por cuestiones de espacio, la cita fue en el Museo del Bicentenario ubicado detrás de la Casa Rosada. Allí se hizo un “repaso de la gestión” y se ajustaron detalles en el marco de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre.

En la reunión estuvieron todos los ministros y las ministras, salvo Carla Vizzotti de Salud, que está en Rusia junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini gestionando la provisión de más dosis de la acuna Sputnik V .

Lejos de apostar cámaras y micrófonos para mostrar al Gabinete reunido en pleno, con un Alberto Fernández agitando los “logros” de gestión y arengando al peronismo en su puja de poder contra contra la oposición de derecha (en el mismo momento Macri estaba junto a Vidal en el Museo Sívori de Palermo en un acto electoral), la cosa no pasó de una brevísima conferencia de prensa tras el encuentro a cargo del jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

Pasadas las 13, Cafiero se paró frente a un micrófono apostado en uno de los pasillos de la Casa Rosada y comenzó a hablar. Su semblante rígido y su tono adusto permanecieron sin modificaciones durante los 13 minutos que duró la conferencia de prensa.

El dato es inocultable. Son muchos y variados los efectos que causó la crisis abierta por las mentiras del Gobierno respecto a las reuniones y fiestas protagonizadas por Alberto Fernández y su compañera Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en pleno ASPO en 2020. De hecho dos de les cuatro periodistas que preguntaron hicieron referencia al tema, sobre lo que Cafiero buscó responder rápido y pasar a otras preguntas.

“Post pandemia”

“El sentido de la reunión fue dar lineamientos de gestión y políticos, donde tenemos que respetar la ley electoral con respecto a las actividades que se pueden hacer y a las que no se pueden llevar adelante en este tiempo”, arrancó Cafiero. Y agregó que “el Presidente tuvo un reconocimiento hacia todos los ministros y ministras con respecto a la tarea que se viene llevando a cabo. Se hizo una evaluación de los programas que se supieron llevar adelante el año pasado en un momento donde la pandemia golpeaba de un modo más crudo”.

El ministro dijo que “también se hizo un racconto de cuáles son los ejes de la recuperación económica hasta el momento” y que “se trabajó sobre las prioridades que el Presidente quiere que estén reflejadas en el presupuesto 2022, teniendo en cuenta que ese presupuesto, que ya se está elaborando, es el presupuesto de la post pandemia y tiene que fijar con más contundencia la recuperación económica que venimos sosteniendo durante este año”.

Según el jefe de Gabinete, “la recuperación económica se está fundamentando en los registros que estableció ayer (por el jueves) el Estimador de Actividad Económica del Indec, que estimó un crecimiento de más de once puntos. Ya es una recuperación muy visible”, sentenció sin definir visible para quiénes y qué sectores.

Solamente dijo que van “doce meses consecutivos de creación empleo industrial, más de 23.500 de puestos de trabajo se han recuperado” y que “la tasa de uso de la capacidad instalada de las empresas ya está por encima de 2018, en un 64 %”.

Sobre el consumo, dijo que el Gobierno tiene “por delante la recuperación” y aseguró que “durante junio y julio, a partir de programas como el Ahora 12 o el Ahora 30, estamos por encima de los niveles de consumo del año 2019. Se empieza a vislumbrar la recuperación de la pandemia y queda por delante recuperar cuatro años muy malos para la economía y para el país”.

Cafiero dijo que en la reunión “se habló mucho” de cuál va a ser “el abordaje en estos meses de la gestión y la campaña”, dos dimensiones siempre mezcladas por parte de quienes gobiernan. “La gestión viene dando pasos firmes y no se detiene, de todos modos sí podemos llevar adelante otro tipo de acciones que no estén vedadas por la ley”, afirmó en relación la campaña.

Sobre el presupuesto 2022 el jefe de Gabinete agregó que “lo que va a expresar es volver a recuperar las prioridades, los niveles de inversión en la obra pública, recuperar el espíritu de lo que fue el Presupuesto 2021 con hitos como presupuestos sensibles al género (sic), con mirada sobre niñez y políticas integrales en toda la gestión”.

Dijo también que “se va a seguir ampliando la capacidad en infraestructura y obra pública, habrá una fuerte inversión allí”. Y destacó como un logro de gobierno haber entregado “20 mil viviendas, cuando en los cuatro años anteriores solamente se entregaron 12 mil”. Sin embargo, como lo reflejan todos los estudios y las estadísticas, en Argentina el déficit habitacional alcanza a más de tres millones de personas.

Sobre las vacunas, reivindicó nuevamente el nivel de administración de dosis. “Se está cumpliendo con lo que el Presidente había planteado, que el mes de agosto sea el de las segundas dosis. Queremos completar los siete millones de aplicaciones de segundas dosis durante agosto”, detalló. Y dijo que la llegada de vacunas sigue siendo buena, provistas por diversos laboratorios.

“No, no y no”

Consultado sobre si él podría garantizar que no hubo más celebraciones en la Quinta de Olivos, además de las de público conocimiento, Cafiero dijo que “el Presidente ya lo explicó, ya quedó detallado, así que allí no hay… no, no, no encontramos más temas como para, para agregar…”.

El periodista Nicolás Gallardo de CNN Radio, que había hecho la pregunta, lo interrumpió: “no entiendo si hubo o no más celebraciones”, a lo que el ministro se puso más serio y lo cortó con un “no, no, no, no, no…”.

Le preguntaron a su vez si, al igual que lo hizo Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y el resto de quienes formaron parte de las reuniones en Olivos se pondrán "a disposición de la Justicia”. Aclaró el ministro que aún no hay ninguna citación para el Presidente y que “naturalmente” siempre “va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho como hombre de derecho que es”.

Por último Cafiero aseguró que Alberto Fernández no tiene pensado ningún cambio en el Gabinete. Al menos en el corto plazo. Uno días, quizás. (LID)