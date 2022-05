Ganadores.Lloran pero nunca pierden: el agropower en 2021 obtuvo ganancias superiores al 100 %

Frente a una emergencia alimentaria a nivel mundial, las patronales agrarias pueden amasar grandes fortunas en un contexto de precios de los commodities históricamente altos (la soja alcanzó el precio más alto de los últimos diez años el pasado 20 de abril) producto entre otros factores de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta suba de precios se traslada a la mesa del pueblo argentino porque el comercio exterior está manejado por un oligopolio privado.

5 de mayo

De acuerdo con los datos obtenidos del portal agropecuario Agrofy, los siguientes cinco pooles de siembra son el círculo rojo del agropower: Adecoagro (Mariano Bosch) con 210.000 ha., AGD (Roberto D. Urquía) con 200.000 ha., Lartirigoyen y Cía (Ignacio Lartirigoyen) con 150.000 ha., MSU (Manuel Santo Uribelarrea Balcarce) con 140.000 ha y CRESUD (Eduardo Elsztain) con 132.000 ha.

Así por ejemplo para el caso de MSU de acuerdo con datos obtenidos del Balance presentado por la compañía, y a pesar de que la superficie en hectáreas cultivada para la campaña 2020/2021 fue inferior a años anteriores tuvieron un incremento en sus ganancias netas (después de impuestos) del 140%, es decir $1338 millones en comparación con los $541 millones del ejercicio anterior.

Este sector patronal llora por los impuestos, pero los derechos de exportación son en términos reales un 33 % menores que en 2015, como señaló el especialista Juan Manuel Villulla en un artículo en Tiempo Argentino.

En lo que respecta a la producción agropecuaria son tan sólo 95 las empresas que concentran el 10% de la siembra total de la Argentina, quienes no sólo se caracterizan por ser dueños (en alguno casos también son contratistas) de los campos que explotan sino que además tienen gran capacidad de acopio (especulación) y en algunos casos son exportadores también. Por otro lado, por el tamaño de las explotaciones, los incrementos de costos - que durante el tractorazo se denunció - no resultan de impacto en estas explotaciones agropecuarias no sólo por las cuestiones ya mencionadas sino por el contexto de precios históricamente altos como el que atraviesa el mercado de commodities a nivel internacional. Son ellos a los que se conoce como los grandes pooles de siembra de la Argentina.

En tanto, Villulla agregó que en 2020 y 2021, la producción de granos continuó facturando como actividad esencial, con precios que aumentaron un 53,5 % en dólares, mientras los de las manufacturas sólo crecieron un 9,2 %. El especialista señaló que “no es cierto que los insumos se coman su rentabilidad: en 2021 el precio de los granos le ganó por 30 puntos a la inflación”.

Incluso más, en un momento en que los niveles de las retenciones a la exportación de granos son históricamente bajos en términos de sus precios y el tipo de cambio real vigente, esto permite al agropower un margen bruto de explotación que según el especialista en estudios agrarios Diego Fernández, para el caso de un pool de 10 mil ha. o más, podrían llegar hasta los 750 millones de pesos.

Por otro lado, si analizamos el caso de la cadena agroindustrial, podemos citar por ejemplo a la producción de las MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) en particular los derivados de la soja. Tenemos a las siguientes seis empresas concentrando las exportaciones: Viterra (ex glencore), Cargill, Cofco, AGD, Molinos Agro y Bunge. De acuerdo con información obtenida del balance 2020 - 2021 presentado por Viterra, sus ingresos en dólares crecieron un 42% y su utilidad neta un 115%.

Además se oculta que las patronales agrarias no realizan los aportes y gran parte de los trabajadores del campo no están registrados. Según un artículo de la revista Crisis en 2010, el censo de población contabilizó casi 700.000 trabajadores y trabajadoras empleadas en el campo. Se calcula que poco más de la mitad de estos trabajadores están en la informalidad, es decir no tienen descuento jubilatorio ni obra social. Otras proyecciones advierten que el empleo no registrado podría duplicar el empleo formal del sector.

Una medida que propone la izquierda para terminar con este flagelo es nacionalizar el comercio exterior y expropiar a los 4000 propietarios más grandes de la Argentina lo que permitiría la administración de las divisas y la recuperación de la independencia económica. Priorizando la importación de lo necesario para el sostenimiento del aparato productivo y poniendo el interés de las mayorías por encima del apetito insaciable de ganancias de un grupo reducido de empresas oligopólicas. (LID) Por Jorge Galmes Aguzzi