Gastronomía.¿Quién paga “la noche”? La hora de trabajo en las pizzerías vale menos que una fainá

La Noche de la Pizza y La Empanada se realizó el pasado martes 6 de julio en todo el país. Se ofrecieron descuentos en take away y delivery en todas las pizzerías y casas de empanadas adheridas al evento. Las promociones incluyeron: descuentos de entre 10 y 50%; dos docenas de empanadas por el precio de una; una pizza grande por el valor de una chica; empanadas, fainá y bebidas sin alcohol de regalo, entre otros beneficios del evento. ¿Cuál es el costo de los precios tan baratos?

7 de julio

Precarización

Malena extrabajadora de Kentucky cuenta cómo laburaba en una jornada normal y también los días de promoción. "Estabamos en negro, no pagaban horas extras, no podíamos ir al baño y no nos daban de comer. Los días que son estas promociones los dueños sacaban mucha plata pero nosotros trabajamos a destajo sin ningún tipo de extra o beneficio", recuerda. Ella ya no trabaja para la cadena pero es gastronómica y sabe de primera mano que estas prácticas se repiten en muchas cadenas de comida.

Por su parte, Maxi sigue trabajando en Kentucky y dice que "ya son cuatro los locales donde trabajé porque nos van rotando, cobramos entre 27 y 30 mil pesos por mes, dependiendo el local: Yo tengo "la suerte" de estar en blanco a diferencia de otros compañeros. La pandemia hizo que haya recortes y despidos, sin embargo todos los días el local cierra con una facturación de 100 mil pesos". Agrega que "el sindicato y el Gobierno miran para otro lado".

Estas situaciones o se dan en casos aislados, sino que caracterizan a la mayoría de los locales de gastronomía, un rubro en el que constantemente se intenta normalizar la precarización.

Desde el Gobierno siguen sin decir mucho mientras la inflación, la pobreza y la desocupación hacen estragos en las familias trabajadoras. Quitó el IFE y las paritarias están todas perdiendo frente a la suba de precios.

Este Gobierno asumió con la promesa de recomponer lo que habíamos perdido durante el macrismo y sin embargo se mantuvo en una promesa electoral porque hasta ahora sólo benefició al FMI. Desde La Red de trabajadores jóvenes gastronómicos y de otras ramas llaman a organizarse para enfrentar el ajuste, lo despidos y los descuentos. (LID)