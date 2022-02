Grave.Padre de joven asesinado por la Policía en Salta: “Temo que vengan por mí y mi familia”

Franco Darío Centurión fue víctima de torturas en la comisaría 45 de Tartagal, donde estuvo detenido 15 días en noviembre de 2021 y falleció el 1 de enero tras los golpes recibidos.

16 de febrero

Santo Nolasco Centurión Gonzales, padre del joven que falleció tras ser torturado en la comisaría 45 de Tartagal, denunció este domingo por medio de una carta manuscrita que teme por su vida y la de su familia. “Temo que vengan por mí y toda mi familia”, afirmó.

El 11 de noviembre pasado su hijo Franco Centurión fue detenido por un operativo policial en la zona de Tartagal, el norte de Salta. En total estuvo preso 15 días, durante los cuales sufrió apremios ilegales. Como denuncia su padre, “fue muerto por la Policía” ya que los golpes policiales le lastimaron diversos órganos, falleciendo el 1 de enero.

Según afirmó Santo, el ministro de Seguridad de la provincia, Abel Cornejo, le prometió investigar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, Santo no esperó los tiempos de la justicia si no que este domingo viralizó una carta que cuenta la situación por la que está pasando porque sabe que no está garantizado que el caso no termine en la impunidad, como suele suceder en Salta y todo el país.