Guzmán en modo empresario en el Coloquio de IDEA: “La prohibición de despidos es transitoria”

El ministro de Economía, que se encuentra en Washington manteniendo reuniones con el FMI, participó del encuentro empresario que se desarrolla en el Centro Costa Salguero a través de un video.

13 de octubre

Martín Gúzman, ministro de Economía, se encuentra de viaje en Washington con el objetivo de cerrar un acuerdo con el FMI que implicará la profundización del ajuste, pero se hizo un tiempito para grabar un video y llevar tranquilidad a los empresarios que se encuentran reunidos en el 57° encuentro del Coloquio de IDEA.

“La prohibición de despidos tiene que ver con una situación coyuntural. Lo que buscábamos era proteger el ‘saber hacer’ de la economía. El ATP, el REPRO, tienen que ver con eso, y al mismo tiempo que haya condiciones para asegurar que no haya destrucción de empleo más masiva. Por eso, es una cuestión coyuntural, transitoria, no permanente”, dijo el funcionario en la mañana de este miércoles.

En línea con ese objetivo, expresó además que “el sector privado tiene un rol fundamental. En una situación de una economía funcionando normalmente, es un motor principal”.

Las palabras de Guzman llegan un día después de que el Alberto Fernández almorzará con los principales empresarios del país como Javier Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), entre otros. Y en un momento en el que los sectores patronales y de la derecha referenciada en Juntos, se embarcaron en una campaña que busca recortar derechos laborales.

Envalentonados por la derrota electoral del Gobierno y de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre, esta campaña se articula en algunos ejes como la tan nombrada "necesidad de una reforma laboral" y el cuestionamiento a medidas como la "prohibición de despidos" (que los empresarios se cansaron de no acatar sobre todo en el primer tramo de la cuarentena estricta) y la doble indemnización.

Con este clima de fondo, la opción que tomó el Gobierno es por un lado, transmitir mensajes de tranquilizadores y esperanzadores que buscan congraciarse con el sector patronal y por otro lado, avalar lo que venimos denunciando desde este medio y el Frente de Izquierda: la puesta en marcha de convenios flexibilizadores por por convenio o empresa como sucedió en la automotríz Toyota.

Iniciativas empresarias de este estilo, que aumentan las jornadas laborales y quitan derechos laborales porque son impuestas como una obligatoriedad, no podrían llevarse a cabo si no fuera por el apoyo gubernamental y de las direcciones sindicales que le dejaron pasar todo a Macri y no hacen nada para evitar el deterioro de en las condiciones de vida en las mayorías trabajadoras.

Como era de esperar, Guzmán también habló sobre las negociaciones con el FMi y ratificó una vez más la voluntad de pago del Gobierno. "Hay que resolverlo", dijo a pesar de que fueron los mismos integrantes del Frente de Todos los que, en la campaña electoral de 2019, cuestionaban la deuda contraída por el Macri.

Hasta el momento, el Gobierno pagó U$S 4.216 millones al FMI, el equivale a un IFE de $ 50.000 para 8.213.611 personas o a 6.412.976 jubilaciones de $ 64.000 o la construcción de 117.337 viviendas.

Una vez más: sobran las palabras y hablan son los hechos. (LID) Por Celeste Vazquez