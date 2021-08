Hasta la CGT tuvo que romper el silencio para rechazar la amenaza de la UIA

La central obrera viene de una larga tregua con los empresarios y avaló el decreto que permite la presencialidad de los trabajadores de riesgo que aún no tienen las dos dosis de vacunación. Pero ante esta nueva amenaza, tuvo que sacar un comunicado rechazando la extorsión de Funes de Rioja. “No es el camino adecuado” aseguraron.

12 de agosto

Este miércoles el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, amenazó: “Quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Si no, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Esto es el cese del pago”.

La declaración muestra el autoritarismo del presidente de la UIA y su fanatismo por la extorsión contra los trabajadores. Pero, además de ser ilegal lo que plantea, busca disfrazar un ataque antiobrero bajo el argumento del “cuidado recíproco de la salud”. Algo imposible de creer si se toma en cuenta el furioso lobby empresarial que hubo para retomar la presencialidad y que terminó contando con el aval de una resolución de Gobierno para obligar, incluso, a trabajadores de riesgo que todavía no tienen las dos dosis de la vacuna.

En abril, cuando el Ministerio de Salud emitió esa resolución, la CGT avaló y dejó correr la medida, aceptando el chantaje de la UIA sin chistar y entregando una vez más a los trabajadores. Pero ante esta nueva amenaza, hasta a la central obrera le pareció demasiado y rechazó la idea en un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación. “Castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado”, aseguran.

La amenaza de Funes de Rioja es inaceptable incluso hasta para quienes vienen garantizando la tregua y la entrega de las demandas obreras ante los empresarios y el Gobierno. E incluso da para que algunos de esos dirigentes aprovechen el momento y posen de combativos, aunque suene poco creíble. “Es una barrabasada”, aseguró Antonio Caló, y dijo que “si hay sanciones va a haber conflicto”, buscando disimular un poco el papel que vienen cumpliendo gremios como la UOM frente a la crisis y el ajuste en curso.

Con la variante Delta comenzando a circular comunitariamente, sin dosis suficientes para completar la vacunación de toda la población y con protocolos totalmente insuficientes en los lugares de trabajo, las ART estiman que al menos se producen 16 muertes “laborales” al día por covid. Una estadística que refleja el nulo interés de las patronales por el cuidado de la salud, como ahora quieren aparentar, y la complicidad de una dirigencia sindical que no toma ninguna medida ni acción concreta más allá de las palabras. (LID)