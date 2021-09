Hay 80 mil tucumanos que no tienen las dos dosis de la vacunas contra el covid-19

El Dr. Francisco Barreiro, titular del servicio de emergencias 107, durante una entrevista realizada en Radio Prensa, convocó a los tucumanos que aún no completaron el esquema a concurrir a los nodos de vacunación. “Es preocupante que muchas personas que ya están en condiciones no fueron en busca de su segunda dosis.

24 de septiembre

Las vacunas tienen fecha de vencimiento y sería muy frustrante llegar a ese punto”, señaló.

La ministra de Salud, Rossana Chahla, explicó este miércoles que las vacunas tienen fecha de vencimiento, ante lo cual convocó a los tucumanos a pasar por los nodos a completar sus esquemas. “Quienes recibieron AstraZeneca a partir de transcurridas 8 semanas de la primera ya están habilitados para completar esquema y a partir de los 28 días de la primera pueden recibir la segunda de Sinopharm, tenemos reservadas y designadas las dosis y AstraZeneca tiene vencimiento el 30 de octubre por eso nos urge que concurran a vacunarse”, concluyó Chahla.

Consultado al respecto, el Dr. Francisco Barreiro, titular del servicio de emergencias 107, señaló que “sería muy frustrante que en Argentina tengamos que tirar vacunas porque la gente no se acerca a vacunar. Realmente esperamos no llegar a esta situación que sería muy triste, no para Salud o para los vacunadores, sino para toda la sociedad”.

En este sentido, contó que hay 80 mil tucumanos en condiciones de completar el esquema pero que no se acercaron aún por los nodos. “Necesitamos tener a la mayor cantidad de personas con ambas dosis para seguir avanzando en el combate a la pandemia, para poder seguir avanzando en flexibilizaciones”, agregó.

En cuanto a la suspensión del proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V que ayer fue informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aclaró que no modifica en nada el plan nacional de vacunación. “En ciencia nos basamos en evidencia y toda la evidencia que tenemos en la aplicación de esta vacuna es que es segura y altamente efectiva para combatir el virus. Es la vacuna que más hemos utilizado y vamos a seguir vacunando con Sputnik V”, sentenció.