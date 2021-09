Indec.La desocupación fue de 9,6 % y alcanzó a casi dos millones de personas

Los datos son del segundo trimestre del año y podrían ser mayor por no medir el "efecto desaliento". Los más afectados fueron las mujeres y los jóvenes.

23 de septiembre

En el segundo trimestre de este año, la tasa de desempleo subió al 9,6 %, según informó este jueves el Indec. En el mismo período del año pasado fue de 13,1 %.

En todo el país la desocupación afecta a 1,8 millones de personas, según la proyección de los datos del Indec.

Si a los desocupados se suman los ocupados demandantes de empleo (17 %), las personas con problemas de empleo sube al 26,6 % de la población.

La desocupación fue más alta para las mujeres de 14 a 29 años y los varones de la misma edad 22,4 % y 16,1 %, respectivamente.

Según las cifras del Indec, la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 45,9 % y la tasa de empleo se ubicó en 41,5 %. Ambas tasas siguen por debajo de los valores del 2019.

La tasa de desocupación no refleja el “efecto desaliento”, se trata de aquellos que no tienen un empleo y que no pudieron salir a buscar trabajo ya sea por la desmotivación que genera buscar y no encontrar o por no tener recursos para seguir la búsqueda. Estos trabajadores son registrados como inactivos por el Indec en vez de desocupados.

Del total de ocupados en el período, 72,6 % son asalariados, de los cuales 31,5 % no tiene descuento jubilatorio, es decir son informales. Por su parte, 23,2 % de los ocupados son trabajadores por cuenta propia; 3,7 %, patrones; y 0,5 % corresponden a trabajadores familiares sin remuneración.

El organismo comunicó, además, que el índice de sub-ocupados demandante, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más, aumentó a 8,5 %, y la no demandante llegó al 3,9 % contra el 4,6 % anterior.

La desocupación en el segundo trimestre fue más alta en Santa Rosa (13,3 %); en Gran Córdoba y Gran Tucuman (12,4 %); Gran Rosario (11,8 %); Mar del Plata (11,6 %) y Partidos del Gran Buenos Aires (10,5 %).