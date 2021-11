Indec.Viviendas precarias: una de cada tres personas no tiene cloacas ni accede a la red de gas

Así se desprende del informe condiciones de vida de los hogares, que publicó el Indec para 31 aglomerados urbanos para el primer semestre del año. Casi la mitad de las personas en las ciudades (49,1 %) no acceden a algún servicio o red pública (cloaca, red de gas o agua corriente).

5 de noviembre

Este jueves el Indec difundió el informe de condiciones de vida de los hogares, para 31 aglomerados urbanos para el primer semestre del año. Los datos del Indec muestran que el 4,2 % de las personas en los aglomerados urbanos viven en hacinamiento crítico, es decir, más de tres personas por cuarto. Si se proyecta a todo el país, serían 1,9 millones de personas.

También el documento revela que casi la mitad de las personas en las ciudades (49,1 %) no acceden a algún servicio o red pública (cloaca, red de gas o agua corriente). Si se proyecta a todo el país, serían alrededor de 22 millones de personas. En tanto, el 31,5 % no accede a cloacas (14,4 millones en todo el país) y el 34 % (15,5 millones en todo el país) no tiene red de gas.

En cuanto al régimen de tenencia de vivienda se observa un deterioro. En el primer semestre de 2018, el 66,8 % de las personas eran propietarias de la vivienda y su terreno, en el mismo período de 2021 cae al 65,8 %. Por el contrario, en el 2018 el 27,6 % de hogares en las ciudades era de inquilinos u ocupantes, cifra que sube al 27,8 % de los hogares este año.

Sobre las características de la vivienda, 3,9 millones de personas viven en zonas inundables y 2,7 millones viven cerca de basurales si se proyecta a todo el país.

La deuda de la que no se habla

El Gobierno sigue las negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo y honrar la deuda fraudulenta de Macri. Pero hay otra deuda de la que no se habla. Según el Censo de Población de 2010, el déficit habitacional total alcanzó a 3,5 millones de viviendas: comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes (es decir, déficit cuantitativo) y 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno (es decir, déficit cualitativo).

En contraste, existen más de 2 millones de viviendas ociosas en todo el país en countries, en las megatorres de Puerto Madero y en otros lugares de lujo.

En tanto, el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina: contabiliza 4.416 barrios populares en todo el país.

A pesar de esta dramática situación Alberto Fernández pagó al FMI desde que asumió U$S 4.604 millones, una suma millonaria que equivale a la construcción de más de 130.000 viviendas.

Es muy difícil acceder a la vivienda, los créditos son inaccesibles para las familias trabajadoras y este es el cuarto año de caída consecutiva del salario real. Es necesario un plan de obras públicas, de infraestructura y viviendas, controlado por los trabajadores para unir la necesidad de vivienda y de empleo. (LID)