Inflación.Congelamiento de precios: el propio Gobierno dice que no es un gran esfuerzo para los empresarios

La medida fue confirmada por Roberto Feletti ayer a la noche y en la mañana de este miércoles ratificada a través de la publicación de la resolución 1050/2021 en el Boletín Oficial. Un parche electoral teniendo en cuenta que los precios de los alimentos subieron un 53,4 % en los últimos doce meses, mucho más que los salarios y jubilaciones.

20 de octubre

En la mañana de este miércoles el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021, mediante la cual establece el congelamiento de precios hasta el 7 de enero 1.430 productos de almacén, limpieza e higiene y cuidado personal.

En la noche de ayer martes, el secretario de Comercio Interior había anticipado que esto sucedería en una breve conferencia de prensa.

"A partir de ahora está vigente una resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país, que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras de todo el país", sostuvo el funcionario.

Sin embargo, a medida no es más que un parche que lejos está de resolver el problema del consumo y del acceso a los productos de primera necesidad para las grandes mayorías. Basta con tener en cuenta que los alimentos aumentaron, en los últimos 12 meses, un 53,4 %, un número mucho más alto que el de los salarios o las jubilaciones.

Así, en plena campaña electoral, el Gobierno "se acuerda" de que había inflación e intenta tapar el sol de los precios con la mano, congelando un puñado de productos solo por 90 días, ante las quejas de los dueños de las alimenticias que no quieren perder ni un centavo, después de haberse llevado millonadas durante toda la pandemia. Dicho de otra manera, una medida que casi que empieza y termina con el calendario electoral.

Dos ejemplos son suficientes para graficar el asunto: el Grupo Arcor, que ganó $ 8.806,6 millones en el primer semestre del año, y Molinos Río de la Plata, que se llevó $ 998 millones en el mismo período.

El propio Feletti reconoció en su rueda de prensa que la medida no es ni osada ni profunda, como se quiso instalar desde algunos sectores del Gobierno en los últimos días: "No parece un gran esfuerzo, para un número de empresas que serán en su conjunto 60, mantener precios por 90 días en 1500 productos", planteó. Habrá que darle la razón y no es de extrañar de parte de un Gobierno del cual ya se empieza a popularizar que es "tibio con los poderosos".

Sin ir más lejos, después de las PASO se han anunciado grandes beneficios para sectores como las patronales del campo, automotrices o de la "economía del conocimiento", mientras que los sectores populares solo hubo migajas.

Además, como para demostrar que están dispuestos a cederle a las grandes patronales, Feletti aseguró: "Hay una vocación de seguir dialogando y si hay margen de rentabilidad muy negativo, establecer correcciones".

Por último, el Secretario apeló a la "responsabilidad empresaria", explicando que la medida está pensada para ampliar el consumo y que ganen por cantidad de ventas. ¿Qué responsabilidad se puede esperar de estos empresarios que no tuvieron problema ni siquiera en exponer a los trabajadores a contagiarse durante una pandemia, con tal de seguir llenando sus cuentas bancarias? (LID)