Inflación.Los miserables de siempre: la Cámara de Comercio amenaza con “desabastecimiento"

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda”, la amenaza salio de la boca de Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, minutos después de que se conociera la resolución oficial mediante la cual el Gobierno nacional establece el congelamiento de precios por 90 días de un poco más de 1.400 productos de consumo masivo como alimentos, de limpieza e higiene y cuidado personal.

20 de octubre

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar”, dijo el dirigente empresarial cuando fue consultado por la radio sanfecina LT9 acerca de su parecer sobre la iniciativa oficial.

El dirigente empresario dijo además que “los controles de precios nunca funcionaron en la historia. Ni en el mundo, ni en la Argentina jamás desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de Macri hace unos años, implementó controles de precios".

Grinman ya los días previos, al igual que los empresarios que el representa, había expresado su rechazo a algún tipo de control precios, aunque sea limitado. Es que si tenemos en cuenta que en los últimos doce meses, los precios de los alimentos subieron un 53,4% (muy por debajo de los magros aumentos que han recibido jubilaciones, salarios y montos de asignaciones) no hay dudas que para ellos ganar menos, o dejar de ganar tanto no es negocio.

Para que te des una idea de cuanto es ese “tanto”. Como ya denunciamos, en este medio, las ganancias de las alimenticias son millonarias, mientras el 40 de la población es pobre. El Grupo Arcor declaró que entre enero y junio de este año registró ventas por $ 119.796,6 millones, con un resultado final de ganancias por $ 8.806,6 millones. Mientras que ganó $ 998 millones en el primer semestre de este año, superando los $ 912,7 millones que había registrado en el mismo periodo de 2020.

Como ya analizamos en este medio, esta medida no es más que un parche que no resuelve de manera definitiva uno de los grandes problemas de las grandes mayorías que es la abismal diferencia entre sus ingresos y el aumento de los precios, ya no solo de los alimentos, sino de todo lo necesario para sobrevivir (vivienda, servicios, medicamentos).

A pesar de las promesas del Frente de Todos, el poder de compra de los salarios sigue en picada y no se recuperó ni siquiera lo perdido con Macri.

Ante semejante deterioro, parches como estos, que ademas como bien dice Grinman fracasan por la voracidad de los empresarios y la responsabilidad de los gobiernos.

Son necesarias medidas como medidas como un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 20 % para recuperar lo perdido y un ajuste automático de acuerdo a la inflación. Y para el control de precios, la creación de comités de trabajadores y usuarios y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que afirmen que tienen que aumentar sus precios. (LID) Por Celeste Vazquez