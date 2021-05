Inflación y salarios.Fernández festeja “que los sindicatos sean muy moderados en sus pretensiones”

El Presidente dio una entrevista en C5N y habló del acuerdo con el FMI, de la inflación y de la pandemia. Definiciones para marcar la agenda en el marco de la interna del Frente de Todos.

17 de mayo

En la noche del domingo el presidente Alberto Fernández habló con Iván Schargrodsky, Estefanía Pozzo, Gabriel Morini y Daniela Gian en la pantalla de C5N. Allí, durante 45 minutos sin cortes, hizo varias definiciones acerca de lo que “trajo” de Europa y de la situación de la economía argentina. Pese al tiempo dedicado a la charla, hay dos temas sobre los que no le preguntaron: la interna, a veces feroz y otras velada, en el Frente de Todos y la posición del Gobierno ante la masacre del pueblo Palestina a manos del Estado terrorista de Israel.

Primero hizo un balance de su gira por Portugal, España, Francia, Italia y el Vaticano, destacando especialmente el encuentro con Kristalina Giorgieva (“un encuentro muy productivo donde pude explicarle exactamente dónde está la Argentina”) y con John Kerry, mano derecha de Joe Biden (“es la primera vez que hablo cara a cara con un representante del Gobierno de Biden y no tuvimos muchas diferencias”).

Sobre su encuentro con Jorge Bergoglio en Roma, Fernández se mostró “agradecido” por esa charla de menos de media hora. “Siempre que hablo con el papa me ayuda a pensar un poco más y a reflexionar un poco de otro modo, con una mirada sumamente moral, que yo creo que en el tiempo que vivimos la economía debe revisar ese contenido moral que, me parece, ha pedido con el correr de los años”.

Habrá que ver cuál de las dos definiciones es más falaz, si la de que alguna vez la economía capitalista tuvo un “contenido moral” o si la de que Francisco tiene “una mirada sumamente moral” (a juzgar por sus complicidades con genocidios y sus encubrimientos a los crímenes sexules de curas y obispos de todo el mundo, al menos).

Consultado sobre si puede haber acuerdo con el FMI antes de fin de año, el presidente dijo que quiere ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “lo antes que pueda. Francamente no es que nosotros estamos dilatando. Acá muchos especulan sobre si tenemos que arreglar antes o después de las elecciones, pero no es eso lo que para nosotros está en discusión. Acordar con el Fondo es necesario, pero el problema es cómo acordar. Yo no puedo, por acordar con el Fondo, desatender algunos de los aspectos que planteamos y que quisiera que sean tenidos en cuenta, no sólo para la Argentina”.

Vale decir que, en gran medida, las dificultades que hoy sufren millones de personas, con pobreza extrema, indigencia en un alto porcentaje, inflación galopante y una situación sanitaria casi colapsada en el marco de la pandemia de coronavirus, son producto de las medidas económicas que el propio Gobierno implementa de acuerdo al “régimen” impuesto por el FMI y los acreedores extranjeros. Sin embargo, el presidente habla como si realmente el Gobierno estuviera cuidando a la población.

“¿Le preocupa el aumento de los precios, Presidente?”, preguntó Pozzo. “Mucho, mucho”, respondió Fernández y agregó que regresó de Europa “decidido a atacar ese tema. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo, ¿eh?, porque sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril”.

“Me parece que estamos viviendo una puja distributiva, quién se queda con la ganancia, y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos que viven de un sueldo”, afirmó el mandatario.

Fernández aseguró que no está dispuesto a quedarse “de brazos cruzados” ante el aumento del costo de vida, que en esta primera parte del año ya supera ampliamente las perspectivas que su ministro de Economía, Martín Guzmán, plasmó para todo 2021 en el presupuesto votado a fines de 2020 en el Congreso. Hasta el momento, claramente, lo que hizo el Gobierno fue dejarlo correr, sin mayores reparos.

El Presidente no “comprende” a los empresarios y su voracidad, pero sí se muestra agradecido por la “comprensión” de la burocracia sindical en beneficio de esos empresarios. Por un lado busca entender a los formadores de precios que aumentan los alimentos y otros bienes, y por el otro reconoce el aporte de la dirigencia sindical. “Rescato mucho la forma en que los sindicatos han actuado, porque definitivamente están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones… y esto lo digo yo que quiero que este año el salario real crezca, ¿eh?... que a todo el mundo le quede claro”.

“Celebro que ganen plata, lo que no celebro es que eso se haga a costa de los argentinos y que las ganancias sean desproporcionadas en un tiempo de pandemia. Quiero que todos ganen pero que nadie pierda”, insistió Fernández. Lo curioso es que, pese a sus pretensiones, en todos los gobiernos peronistas (ni hablar del macrista) quienes siempre pierden son las trabajadoras y los trabajadores y no los “inentendibles” empresarios nacionales y multinacionales.

Sobre el tema, dijo que esta semana intentará “poner un poco las cosas en orden. He intentado el diálogo, pero bueno, vamos a ver de ir tomando decisiones para que esto pare. Porque esto tiene que parar”. Aunque no anticipó absolutamente nada. Es decir, nada.

Fernández luego “avisó” que, de no votarse esta semana en el Congreso la ley para regular las restricciones sociales en el marco de la pandemia de covid-19, “la única alternativa será un DNU, las restricciones son muy necesarias”.

La parte final de la entrevista se dedicó a seguir polarizando con Juntos por el Cambio en el contexto de este año electoral, buscando por todas las vías demostrar que el propio Frente de Todos se encuentra unificado y sin fisuras internas. Algo que choca de frente con los acontecimientos de las últimas semanas y que viene siendo reflejado por todas y todos los analistas, sean opositores u oficialistas. (LID)