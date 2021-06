Informe Unicef.Se duplicó el número de familias con niños que se endeudan para comer

Los hermanitos, Sofía de 5 años y Tobías de 10, viven en el barrio Sol y Verde en el partido de José C Paz. La mamá de ambos se llama Julieta, tiene 34 años y es trabajadora comunitaria. El papá Roberto es chofer y cuenta con un sueldo fijo, sin embargo en el hogar no se llega a fin de mes para comprar lo indispensable para alimentarse y pagar las cuentas. Llega el día 20 de cada mes y los adultos tienen que volver a usar las tarjetas de crédito, llevándolas al límite permitido. Lo que significa que hasta que no paguen, no podrán volver a usarlas.

26 de junio

Mirna tiene 46 años, es de Moreno y está construyendo de a poco su casa en un terreno que aún está pagando. Tiene 2 hijos, Sofía de 7 años y Lautaro de 21 años que se encuentra en busca de un trabajo. Ella refiere que dejó de pagar cuentas y créditos como " Presta Cash’’ y la tarjeta Coppel, para llegar a fin de mes. El año pasado trabajaba como acompañante externa de un niño en un colegio privado, por ese trabajo cobraba 17.000 pesos mensuales y también percibió una transferencia monetaria del Estado: el IFE, el cual este año no estuvo contemplado en el presupuesto del gobierno y no se entregó.

Debido a su situación nos cuenta cómo cambió la alimentación en su hogar:

"Carne vacuna casi no podemos comer porque está carísima. Y frutas y verduras solo una vez por semana". Desde que se separó hace 5 años que el padre de sus hijos no cumple con la cuota alimentaria. Por ese motivo hoy cuenta con el apoyo de una red de contención de compañeros y amigos que la ayuda a llegar a fin de mes.

La historia de Julieta y Mirna forma parte de ese 25% de familias que durante la segunda ola por covid, tuvo que endeudarse para poder comprar alimentos para sus hijos. Cifra que se duplicó si lo comparamos con el 11% relevado en octubre de 2020 por el mismo organismo. En AMBA, NOA Y NEA y crecimiento del endeudamiento entre octubre 2020 y mayo 2021 fue del 100%.

El mismo indicador manifiesta que tres cuartos de los hogares que requirieron préstamos o fiados para la obtención de alimentos pertenece al 40 % más pobre de la sociedad. Y el 34% de las familias que perciben la Tarjeta Alimentar tuvo que recurrir a préstamos o fiados.

La encuesta fue realizada entre el 24 abril y 12 mayo de este año, y es representativa de todos los hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en el país. El estudio indaga sobre temas vinculados a la infancia y la adolescencia en relación con su alimentación, educación, conciliación vida familiar y laboral de quienes los cuidan y acceso a transferencias sociales, entre otros. El relevamiento contiene información comparable con las rondas anteriores -abril, julio y octubre 2020.

En el informe que realiza UNICEF un ejemplo es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ante la pregunta : ¿En qué proporción diría que le alcanza el dinero de la AUH para cubrir los gastos de los niños, niñas y adolescentes en su hogar?

Mientras que en Octubre del 2020 un 53% de las familias encuestadas dijeron que les alcanzaba para cubrir menos de la mitad de los gastos necesarios para sus hijos; En mayo del 2021 las familias ascienden a un 76% de los encuestados.

A esto se le suma el 41% de las familias que manifestó dejar de comprar algún alimento porque no tuvo dinero para hacerlo. Este porcentaje aumenta en algunas regiones como en NEA y NOA y en los hogares sin miembros ocupados.

La inestabilidad laboral que transitan los adultos del hogar, la falta de recursos para comprar alimentos, la contribución de los programas de transferencias sociales a la economía familiar, las estrategias de cuidado y las dificultades para sostener la educación son algunos de los temas centrales de la cuarta encuesta que realizó Unicef sobre el impacto de la segunda ola de la pandemia en los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes.

Hay que invertir las prioridades

Como vemos, no se trata sólo de un problema económico, sino de una precarización integral de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Problematizar esto nos va a permitir poner sobre la mesa: ¿Quién endeudó el país y con qué propósito? ¿Por qué el Gobierno no afecta los intereses de los sectores que más ganaron como los bancos, las patronales agrarias y las grandes empresas? Por Nancy Méndez

Antonio Berni - La familia de Juanito Laguna