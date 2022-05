Interna en el Frente de Todos.Fernández dijo que Cristina Kirchner tiene “una mirada parcial, absolutamente económica”

El presidente señaló que las críticas de la vicepresidenta responden a una visión que desatiende que se vivió una pandemia y enfatizó que él toma las decisiones en una entrevista que concedió al diario El País.

Alberto Fernández en una entrevista que concedió al diario El País le respondió a Cristina Kirchner y afirmó “creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”. Sin embargo, no todos perdieron con la pandemia, las grandes empresas ganaron mientras el poder de compra de los salarios aún está por debajo de los niveles del 2015.

Cristina Fernández sostuvo este viernes que no se hizo honor a la confianza que depositaron sus votantes. El presidente señaló que “cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri y lo hicimos bastante bien. Logramos una inmunidad de las más altas del mundo. Nuestro votante, que vive esa realidad, entiende las dificultades”. Las declaraciones de la vicepresidenta hacen referencia a la pérdida de votos del Frente de Todos en las elecciones, y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares cuando el Frente de Todos prometió terminar con el ajuste de Macri.

El entrevistador le dijo al presidente que desde que asumió la gente se pregunta “quién manda en la Argentina”. Alberto Fernández ratificó “el presidente de la Nación es quien manda en Argentina. Desde 2019 decían que yo sería un títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos”.

Sobre el ministro Martín Guzmán, que es uno de los funcionarios cuestionados por un sector del Frente deTodos, Fernández lo defendió e indicó que “detesto la idea de la ratificación. Nunca fue puesto en duda. Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3 %, que bajó la desocupación de 13 % a 7 %”.

Las críticas públicas del kirchnerismo cumplen el rol de desmarcarse y diferenciarse del rumbo económico que tomó el Gobierno, honrar la deuda con los especuladores y el FMI, pero por el momento no tiene intenciones de romper el frente. El kirchnerismo no hizo nada para enfrentar las medidas de ajuste de Fernández como el acuerdo con el Fondo o la pérdida salarial, o para evitar que aumenten los trabajadores pobres cuando dirigen varios sindicatos. (LID)