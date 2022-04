Irracionalidad capitalista.Siete empresarios argentinos entre los más ricos del mundo: la crisis no es para todes

Marcos Galperin, Alberto Roemmers, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Costantini, Eduardo Eurnekian, Gregorio Pérez Companc y Paolo Rocca. No es la formación de un equipo de fútbol. Se trata de los siete empresarios argentinos que entraron en el ranking de patrimonios y fortunas personales de los más millonarios del mundo, publicado por la revista Forbes.

7 de abril

La irracionalidad del capitalismo se hace evidente constantemente. Todos los días, en cada hora y a cada minuto. Este ranking que tan pomposamente se anuncia como si se tratara de algo para festejar, desnuda la profunda desigualdad que existe en la sociedad en la que vivimos.

Hace unos pocos días, los datos de la pobreza confirmaron que en Argentina hay 17 millones de pobres. Pero la estadística y el dato duro muestran lo que ya se percibe en la calle, en las conversaciones cotidianas y en la fila del supermercado. Ya ni siquiera tener un empleo es garantía de llegar a fin de mes.

Dueños del mundo

No es un problema aislado de nuestro país. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas -no lo dice el trotskismo, lo dice la ONU-, en 2018 había 783 millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza internacional, con U$S 1,90 diarios. Las consecuencias de la pandemia agravaron muchísimo esta situación. Del otro lado de la realidad, en el informe de Forbes publicado esta semana se reconoce a 2.668 nombres que tienen, sumando sus fortunas, un valor colectivo de U$S 12,7 billones. La fortuna es tan grotesca que no tendrían manera de gastarla en vida.

De hecho, aunque en el conjunto retrocedieron un poquito con respecto al informe del año pasado, la revista encontró que más de 1.000 multimillonarios son más ricos que en el 2021, y 236 “recién llegados” que se convirtieron en multimillonarios en los últimos doce meses. En el podio están Elon Musk, Jeff Bezos y Bernardo Arnault. Los países que más multimillonarios tienen son Estados Unidos, con 735 y un valor total de U$S 4,7 billones seguido por China, que tiene 607 multimillonarios.

Los 7 más odiados

Mientras en Argentina se discute si a los pobres que cortan la calle pidiendo empleo genuino y medidas de emergencia para palear el hambre hay que reprimirlos o sacarles los planes sociales, Hay siete “afortunados” que se la están llevando (literalmente, porque la sacan del país) en pala.

En primer lugar lo tenemos a Marcos Galperin, con unos “humildes” U$S 3.900 millones. El fundador de Mercado Libre, en plena pandemia, escaló posiciones en el ranking, del lugar 1.063 en 2020 al 440 en 2021. Mientras millones se hundían en la miseria con la pandemia, la valoración de la compañía aumentó gracias al crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica.

Pero también gracias a los favores que le hizo el macrismo: en el depósito que empezó a funcionar para Mercado Libre en el mercado central, en el 2019 se hizo una reforma laboral por convenio, afectando a más de 1200 trabajadores de Carga y Descarga. La firma la puso Dante Sica, el ministro de Trabajo de Macri, en tiempo récord para la apertura de la planta. Le da rienda suelta para hacer con sus trabajadores lo que quiera: cambiarles los horarios, darles sus francos cuando se le antoje, fraccionar las vacaciones y otro montón de atropellos. Después hubo cambio de Gobierno, pero el convenio sigue funcionando como antes. Eso sí, Galperin se radicó en Uruguay para no pagar impuestos.

El segundo es Paolo Rocca, que también acumula U$S 3.900 millones con su familia. Es el titular del Grupo Techint, el que despedía gente durante la pandemia a pesar de haber un decreto que lo prohibía. Ahora, la justicia italiana lo investiga por sobornos a la empresa petrobras.

Gregorio Pérez Companc y su familia tienen nada más y nada menos que U$S 2.800 millones. Si la inflación es uno de los problemas centrales que viven millones de familias a diario, acá hablamos de uno de los responsables. Aunque tienen su actividad diversificada, son dueños de Molinos Río de la Plata, una de las mayores alimenticias del país. Ahora le dejó sus acciones en la empresa a sus hijos. Otra prueba de que, en el capitalismo, el verso del “mérito” no es más que eso. Los principales millonarios son casi sin excepciones herederos de las fortunas que les dejan sus padres.

En el cuarto lugar está Alberto Roemmers y su familia con U$S 2.400 millones. Otros que vienen subiendo puestos en el ranking. Y cómo no: el dueño de la farmacéutica más grande de Argentina aumentó sus ganancias en medio del drama de la pandemia. (Por cierto, otro caso de herencia: la empresa la fundó el padre en 1921). Para hacerse una idea de cómo viven su vida, el hijo Alejandro, continuador del negocio familiar, cumplió 60 años en el 2018 y lo festejó llevando a 600 personas a Marruecos para hacer una fiesta animada por Ricky Martin. Gente austera.

Más atrás, aparecen Alejando Bulgheroni y su familia. Son dueños de la petrolera privada más grande de Argentina, Bridas Corp, que fue fundada… si. Adivinaron. Por su padre. En el ranking, Forbes detalla que tienen U$S 1.900 millones. Tienen el 16 % del mercado argentino de hidrocarburos y operan bloques en México y energía eólica en el sur del país.

En sexto lugar aparece Eduardo Costantini, un especulador financiero que maneja una empresa inmobiliaria y tiene U$S 1.900 millones. Es el creador de Nordelta. Nunca mejor dicho, un tipo de “gente bien”.

La lista la cierra Eduardo Eurnekian, el presidente de Corporación América, quien fuera dueño de Cablevisión en los ‘90, pero como no le alcanzaba se pasó al negocio aeronáutico y ahora es dueño de más de 50 aeropuertos en todo el mundo. Forbes estima que su fortuna asciende a U$S 1.500 millones.

Un dato llamativo es que, a diferencia de lo que pasó a nivel mundial, donde la guerra en Ucrania hizo que de conjunto los multimillonarios perdieran un poquito, en Argentina pasó lo contrario. Es decir, al mismo tiempo que la inflación se dispara, que comprar alimentos cada vez se parece más a una misión imposible y pagar un alquiler se convierte en una película de terror, los grnades ricos del país aumentan sus ganancias.

En el siglo XIX, hace más de 150 años, Karl Marx y Frederich Engels explicaban en el manifiesto comunista que los intereses de los empresarios y los de la clase trabajadora son irreconciliables. Hoy en día, esa afirmación se vuelve a comprobar en la realidad de una manera absurda e irracional. Habrá que continuar su obra y terminar de una vez con este sistema capitalista que permite lo inconcebible. (LID) Por Javier Nuet