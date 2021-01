Jubilaciones y salarios por detrás de la inflación: ¿y la recomposición prometida?

¿Cuántos días del mes vivís con tu salario? Seguramente te alcanza para pocas semanas el sueldo. Para los adultos mayores que perciben una jubilación mínima llegar a fin de mes es una misión imposible. Por un lado, los precios se aceleraron afectando los salarios y las jubilaciones. Por el otro, no hubo una recomposición de sueldos y haberes. El año pasado se pactaron paritarias de miseria, hubo recortes salariales, que se sumó al ajuste a los jubilados que llevó adelante el Gobierno con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Esta combinación provocó un deterioro del poder de compra y de las condiciones de vida de los trabajadores y los adultos mayores.

18 de enero

En 2021 la inflación seguirá en ascenso, se proyecta casi un 50 %. Este año los combustibles ya tuvieron un ajuste a principio de año y habrá un nuevo incremento a partir del sábado por la actualización de los impuestos. Esta suba impacta en el resto de los precios de la economía. En tanto, el Gobierno negocia nuevos tarifazos de gas y luz, que también incidirán en los precios.

Precios calientes

La inflación de 2020 fue del 36,1 %, según informó este jueves el Indec. En diciembre se registró la suba más alta del año, un 4 %.

Los alimentos y bebidas subieron en 2020 un 42,1 %, es decir por encima del nivel general. En relación a la carne terminó el año con un aumento del 57,6 %, quedando 21,5 % por encima de la inflación general. Otro fuerte incremento se registró en las verduras, tubérculos y legumbres (68,5 %) y el de las frutas (65,8 % anual). La suba de los alimentos golpea más a los sectores de menores ingresos.

Esta semana el Gobierno relanzó Precios Cuidados con un incremento de precios de 5,6 %. En tanto, Comercio Interior excluyó este martes una nueva lista de productos de Precios Máximos, el programa establece topes de aumentos. Los empresarios presionan por la finalización de este programa y la suba de precios.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) afirmó que “nosotros queremos salir de Precios Máximos, pedimos liberar precios”.

Las empresas alimenticias ganaron millones a pesar de la crisis. Arcor obtuvo una utilidad neta de $ 4.402 millones entre julio y septiembre, según publicó el sitio El Destape.

Molinos Río de la Plata, que produce fideos, arroz, yerba de conocidas marcas, entre otros productos, ganó en el tercer trimestre del año pasado $ 1.025 millones netos, y acumuló en nueve meses del 2020 $ 1.680 millones.

El Gobierno busca llegar a acuerdos con los sectores más concentrados de las cadenas (como los supermercados o frigoríficos) que en muchos casos son los que especulan con los precios.

Ante las maniobras de los grandes grupos que controlan la comercialización y distribución de bienes, es necesario imponer comités de consumidores y trabajadores para garantizar el acceso a los bienes esenciales. También es necesaria la apertura de los libros de contabilidad para mostrar las maniobras especulativas y dejar en evidencia las excusas de que pierden para justificar la suba de precios.

Ajustan salarios y jubilaciones

Alberto Fernández prometió durante la campaña electoral una recomposición de salarios y jubilaciones. Pero esto no sucedió, ambos volvieron a perder en la carrera contra la inflación.

En octubre (último dato disponible del Indec) el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado con respecto al mismo mes del 2019 cayó un 2,1 %, mientras que para los trabajadores del sector público la pérdida fue del 7,2 %.

La pérdida salarial del 2020 profundiza el deterioro del poder de compra de los últimos años. Durante el macrismo, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados disminuyó un 23 % y para los trabajadores estatales la baja fue mayor al 25 %.

Los jubilados y jubiladas también fueron ajustados. El Gobierno suspendió la movilidad previsional a fines de 2019 a través de la ley de Solidaridad y las jubilaciones se actualizaron este año por decreto. Los aumentos por decreto fueron menores a lo que hubiesen sido por la ley de movilidad.

Las jubilaciones mínimas acumularon en 2020 una suba del 35,3 % y el haber máximo, del 24,3 %, porcentajes por debajo de la inflación del año. Así, el poder de compra de la jubilación mínima tuvo una caída de 0,6 % y la máxima de 8,7 %. La nueva fórmula que impulsó el Gobierno para cumplir con el FMI no incluye una cláusula que garantice que los aumentos jubilatorios no queden por detrás de la inflación, así como tampoco se recompone lo que perdieron los adultos mayores el año pasado ni con Macri. Fernández no eligió a los jubilados como prometió en la campaña electoral.

Ante la creciente inflación la defensa del salario, y las jubilaciones está en primer orden. Entre las principales medidas es necesario un salario mínimo equivalente a la canasta de consumos mínimos calculada en $ 78.800 por la Junta Interna de Ate Indec, y la actualización automática de salarios en función de la inflación. También es urgente la recomposición inmediata de los ingresos perdidos por los jubilados, jubiladas durante el gobierno de Macri y el primer año del Frente de Todos, y un haber inicial igual al 82 % móvil del mejor salario en actividad para los adultos mayores. El haber mínimo no puede estar por debajo de la Canasta de los Jubilados. (LID)