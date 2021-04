Jujuy: Denuncian que Gerardo Morales acomoda a su esposa, Tulia Snopek, en YPF y ganaría 400.000 pesos

Tulia Snopek, actual esposa de Gerardo Morales, está propuesta para integrar el directorio de YPF. Cobraría más de 400 mil pesos por mes. En el 2018 se había denunciado que el gobernador había acomodado a 25 familiares en distintos cargos de funcionarios.

14 de abril

Tulia Snopek, actual esposa de Gerardo Morales, está propuesta para integrar el directorio de YPF. Cobraría más de 400 mil pesos por mes. En el 2018 se había denunciado que el gobernador había acomodado a 25 familiares en distintos cargos de funcionarios.

Frente a un nuevo caso de acomodo y privilegios que a tiene la casta política jujeña en el foco, las redes sociales estallaron de bronca. En esta oportunidad la “beneficiada” es la actual esposa del gobernador Gerardo Morales, Tulia Snopek, quien está propuesta para integrar el directorio de YPF. Por este cargo podría cobrar, nada más y nada menos, que $400.000 al mes.

Un monto que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Jujuy no podrían obtener en un año. La provincia norteña se ubica entre las de mayor pérdida de empleo formal, y mayor informalidad y precarización laboral, como también altos índices de pobreza. Debido a esta realidad, completamente ajena a la casta política y empresarial provincial, el 25% de la población tuvo que cobrar el IFE el año pasado, 9 de cada 10 jóvenes trabajan en la completa informalidad y los salarios docentes y estatales están entre los más bajos del país.

Se trata de dos realidades completamente contrapuestas entre el pueblo trabajador y la casta política de radicales y peronistas que gobiernan para los dueños de la provincia como el millonario empresario del azúcar y el grupo Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.

Respecto a la trayectoria de Tulia Snopek el año pasado había sido designada como pro secretaria en el Concejo de la Magistratura a pedido de la senadora radical, Silvia Giaccopo, una integrante del selecto grupo de terratenientes que controlan el negocio del tabaco.

Antes Tulia ocupó un cargo como sindica suplente en la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) a partir del decreto 6065 de enero de 2018. Recordemos que en JEMSE también fue designado como abogado el ex vicegobernador de Fellner, uno de los dueños de la provincia, Guillermo Jenefes.

Si bien se desconoce que motivos hacen que el perfil profesional de Tulia sea adecuado para ocupar un cargo en el directorio de la petrolera YPF, tal vez, sea un “reconocimiento” a su capacidad para girar rápidamente año tras año por distintos cargos públicos gracias al dedo del Gobernador de Jujuy.

Lo que queda en claro que Morales tiene un discurso del mérito y el esfuerzo para las mayorías trabajadoras, y una decisión de acomodo en caros de privilegios para sus familiares y seres queridos.

La información sobre la postulación de Tulia Snopek para integrar como suplente el directorio de YPF se puede ver en el portal oficial de la empresa

También que de oficializarse la misma en una reunión prevista para el 30 de abril, Tulia podría llegar a cobrar honorarios de hasta 463.479.265 pesos, una obscenidad cuando miles de docentes y trabajadores de la primera línea de salud denuncian que actualmente su salario no supera los 30 mil pesos, o peor aún de quienes son vendedoras ambulantes o no están desocupados cuyos planes sociales no superan la línea de la indigencia. (LID)