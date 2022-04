Jujuy.Virginia Díaz: “A Blaquier lo defienden sus abogados, la Secretaría de DDHH y el Cuerpo Forense”

En el expediente sobre las Noches de los apagones, el empresario Carlos Pedro Blaquier, está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976; y en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

29 de marzo

Dichas causas estaban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, sin embargo, quedaron paralizadas por la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que admitió un recurso de la defensa y después les dictó falta de mérito a ambos acusados.

Junto a la dilación de la Corte Suprema en revocar tales medidas, le permitieron a Blaquier y a Lemos tener 8 años en sus domicilios sin ser juzgados, en total impunidad.

Ahora, sumada la defensa por insania a Blaquier que le permite no formar parte del proceso, avalado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Cuerpo Médico Forense; aún frente los estudios realizados por peritos del Ministerio Público y de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) que afirmaron que Blaquier simulaba no comprender qué le preguntaban y que incluso había rechazado colaborar con el peritaje.

E incluso, tras una pericia realizada por médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) presentaron ante la Justicia Federal jujeña un informe que sostiene que el empresario “está en condiciones de estar en juicio” ya que “el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación” según los facultativos Claudio Capuano y Luis Ohman.

Entrevista a, Virginia, hermana de dos detenidos-desaparecidos

Ante este marco de hechos, avanzamos en la entrevista realizada a Virginia Diaz, hermana de dos detenidos desaparecidos de Calilegua.

LID:- Virginia, cuéntenos sobre ud...

Virginia:- Mi nombre es Virginia Diaz, soy de Calilegua, tengo dos hermanos detenidos desaparecidos, Carlos y Guillermo Diaz. Ellos eran trabajadores de la empresa Ledesma, delegados de su sección de trabajo.

LID:- ¿Sus hermanos fueron encontrados?

V:- A diferencia de otras provincias, aquí en Jujuy se encontraron muy pocos restos óseos de Detenidos-Desaparecidos. Acá en Jujuy hay detenidos desaparecidos del año 1974 y que desaparecen en el año 1976, con esa libertad encubierta, desaparecen dentro del sistema penitenciario, cómo es el caso de mis hermanos, y de varios otros.

Y los presos que estaban en la cárcel de Gorriti, en el año 76, dicen que los que son blanqueados, son trasladados en aviones Hércules, las mujeres a villa devoto y los hombres a unidades de La Plata.

LID:- Sobre este gran recorrido, que han hecho los familiares de desaparecidos, hasta llegar a este punto ¿Qué nos puede contar?

V:- Son muchos años de lucha, buscando justicia, hay muchos familiares; madres, que murieron en el camino y ahora quedamos nosotros. Y hace dos años, en el TOF de Jujuy se está haciendo el 6to juicio de lesa humanidad con causas acumuladas; entre las causas está la causa Burgos y otros que es la causa de la Noche del apagón; porque la causa Ledesma es una de las causas más grandes.

Y las condenas, lamentablemente a mi entender, por los delitos que se están juzgando, son bastante leves. Yo como familiar, creo que todos los familiares, pensamos que las condenas tienen que ser ejemplificadoras y firmes. Y ser con cárcel común, es decir, sin ningún privilegio. Por supuesto con todas las garantías, pero sabemos que cuando ellos tenían detenidos a los compañeros no les interesó nada de las garantías.

Cuando los torturaban, cosas inimaginables ¿no? Porque sabemos que todos los represores fueron formados en la Escuela de las Américas, dónde adiestraron a los represores más feroces de latinoamérica.

Y bueno, eso es lo que tenemos acá, es la justicia que tenemos. La justicia que llegó demasiado tarde; todos los represores ya son grandes, las madres de los desaparecidos y los testigos son grandes y van muriendo en el camino, ese es el panorama del juicio.

LID: - Y hoy eso le da la posibilidad a Blaquier de decir que por sus 94 años tiene problemas mentales y no puede atender el juicio.

V:- Y sí, y otros tienen arresto domiciliario también, por la edad. O los abogados defensores piden arresto domiciliario por enfermedad. Esos privilegios no los gozaron los detenidos-desaparecidos, ellos estaban sometidos a torturas, sabemos que estaban ilegalmente detenidos, sin el debido proceso. Pero acá, cómo nosotros siempre sostenemos "no hubo errores, no hubo excesos, son todos represores los milicos del proceso".

LID:- A pesar de las características que tienen los juicios que se llevan adelante. ¿Qué es lo que te gustaría o esperas que suceda en este juicio?

V:- Yo espero que se juzgue a todas las partes de la dictadura, no sólo la parte militar. Porque el golpe fue cívico, militar y eclesiástico.

Y cuando décimos cívicos, intervinieron los grupos económicos que fueron los que financiaron el golpe y se enriquecieron con el golpe, con el modelo económico que ellos querían implantar. Y justamente, desde el lugar que yo provengo, Ledesma, sabemos que ahí hay un grupo económico muy importante que es Ledesma (la empresa), que justamente estamos tratando de que Blaquier responda por sus crímenes, de ayer y de hoy ante el Juzgado Federal de Jujuy.

Pero su defensa ¿Qué es lo que declara? la insania. Y el Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte de Justicia declara que él está insano, que no puede ser sometido a un juicio, que es una persona que no tiene ubicación temporo-espacial.

Nuestros abogados querellantes, que son del Conicet y la Fiscalía, con los estudios de peritaje que se hicieron (porque hay peritos de parte) decimos que Blaquier está habilitado para responder; un hombre que firma cheques, que sigue haciendo negocios no es un hombre inválido; responde perfectamente las preguntas que se le hacen... Entonces, Blaquier es un simulador.

LID:- ¿Y como continuó la audiencia de esta mañana?

V:- La audiencia que pidió la defensa, fue para que el Cuerpo Médico Forense le explique a las querellas y a la Fiscalía porque sostienen que Blaquier está inhábil. Porque uno de los querellantes es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero la Secretaría dictaminó que está inhábil; en consonancia con la defensa de Blaquier. Cuando la Secretaría es querellante en todos los crímenes de lesa humanidad, y su Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, es hijo de dos detenidos-desaparecidos.

A mí me parece inaudito que él piense que está inhábil. A mí, me lo dijo en La Quiaca, que él (Blaquier) está inhábil y que él no podía juzgar a alguien en esas condiciones.

Yo, la verdad, me sentí defraudada, desilusionada; yo esperaba otra cosa, pensaba que venían tiempos de cambio pero me equivoqué.

Volviendo a la audiencia, se presenta también la Secretaría de Derechos Humanos. Y la verdad que volvió a hacer el mismo papelón, volvió a sostener que Blaquier está inhábil; ellos se presentaron sin ningún tipo de poder ¿Qué hizo la justicia? le dio un poder, y siguen sosteniendo lo mismo.

¿Qué es lo que yo sacó en limpio? Que Blaquier tiene tres defensas: la Secretaría de Derechos Humanos; la que tuvo desde el principio, la de los abogados que paga; y la de la del Cuerpo Forense.

Y además, la conducta del juez, el doctor Abel Flemming que forma parte del Tribunal Oral Federal que lo va a juzgar a Blaquier (si es que lo juzgan), condiciona la audiencia, diciendo que el dictamen va a seguir firme.

Que no se va a hacer ningún tipo de estudio y que esa va a ser la única condición para que la audiencia se haga. Aunque de antemano ya sé lo que va a decir, es como un voto cantado. Yo no le tengo confianza a ese juez, ni merece mi respeto.

Porque juzgarlo a Blaquier es para todo el pueblo de Ledesma, todos los detenidos-desaparecidos, los ex presos y por todas las atrocidades que aún sigue haciendo con nuestros trabajadores. Es justo que una persona así sea juzgada. Eso sería un ejemplo, un verdadero fallo ejemplificador para que esto nunca más vuelva a pasar.

Nosotros vamos a seguir peleando, y sabemos que nos enfrentamos a un gigante. Sabemos que no es cualquier persona, es Blaquier.

LID: Por lo visto Blaquier tiene muchas armas a su disposición que lo defienden

V:- Sí, la verdad que sí. Es un empresario que tiene todo para comprar voluntades, y lamentablemente esa audiencia tenía mucho tufillo.

LID: Virginia, algo más que quieras agregar ¿una reflexión para los jóvenes?

V:- Bueno, que si nosotros queremos garantizar que nunca más suceda esto, tiene que haber justicia. Y para eso tenemos que luchar muchísimo, porque esa gente tiene mucho poder; pero nosotros tenemos sed de justicia, tenemos la convicción y perseverancia y soñamos. Queremos ver a Blaquier sentado en el banquillo rindiendo cuentas, si por su edad llega a morir, quiero que muera rindiendo cuentas. Y que todo el pueblo Argentino sepa quién es Carlos Pedro Blaquier. Nosotros no olvidamos, no perdonamos, queremos justicia.

A raíz, de esta ultima reflexión otorgada por Virginia y la convicción y fuerza en su voz, entendemos que es imprescindible redoblar el compromiso con la lucha independiente del Estado y de los partidos tradicionales, seguir movilizados, en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad de los genocidas.

La cárcel a Blaquier y a todos los de su clase, solo podrá venir de la mano de la justicia obrera y popular.

LID Por Cintia Vargas