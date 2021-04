Jujuy. Ya son seis los docentes fallecidos en la provincia desde la vuelta a la presencialidad

Se conoció la lamentable noticia de una nueva muerte docente por coronavirus. Se trata de la docente Laura Isabel Cañari. Ya son seis los fallecimientos en la provincia desde la vuelta a la presencialidad. Exigen asambleas y medidas de fuerza a las conducciones sindicales.

5 de abril

La bronca y el dolor recorre nuevamente a la comunidad educativa. Jujuy es la provincia con más muertes docentes por coronavirus desde la vuelta a la presencialidad llegando a seis casos. El Estado es responsable.

La docente Laura Isabel Cañari se desempeñaba en el nivel medio en Cangrejillos. Desde los gobiernos no se dan respuestas a este flagelo. En el caso de Gerardo Morales, con el autoritarismo de siempre, ha señalado que "las escuelas no se cierran" frente a casos de Covid. Pero el ministro Trotta también señaló que no se dará marcha atrás con lo que el llama "una presencialidad cuidada". Pero los muertos los siguen poniendo los trabajadores de la educación.

Mientras se continúa exponiendo a la mayoría trabajadora frente a la segunda ola de coronavirus a morir de hambre o por el virus, en el país se producen millones de vacunas que se van al exterior para llenar los bolsillos de empresarios como Hugo Sigman mientras escasean las vacunas en el país y solo se vacunó (con una dosis) a un 7% de la población. (LID)