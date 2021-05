"Juntos".Carrió vs Macri, Morales vs Larreta: la derecha también tiene sus internas

La ex diputada chaqueña se dio cuenta que el ex presidente tiene 3 caras. El gobernador jujeño criticó al jefe de gobierno porteño por ir a la justicia por las clases. ¿Roces importantes o escenas de campaña?

17 de mayo

"Vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras". La frase la dijo Elisa Carrió desde su chacra en el interior bonaerense. El destinatario fue el ex presidente Mauricio Macri.

El motivo, la decisión de este último de vacunarse en EE.UU tras decir que solo lo haría cuando estén vacunados todos los mayores y personal esencial.

Carrió remarcó: "si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami".

Hasta ahora no se conoció la respuesta de Mauricio Macri. Quizás no la haya. Pero no fue el único cruce entre dirigentes “de dos o tres caras” de Juntos por el Cambio.

También el fin de semana el radical Gerardo Morales eligió diferenciarse del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El gobernador jujeño criticó la decisión de recurrir a la Justicia para que no cerraran las escuelas en plena segunda ola de contagios.

“Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis”, dijo Morales en radio Milenium.

Según Morales, hay que tener “una mirada más dialoguista”. Un "diálogo" que no tiene ni con los trabajadores y trabajadoras de su provincia que reclaman por salarios o condiciones laborales en pandemia, ni menos con la izquierda a quien le viene negando la asunción del legislador Gastón Remy (FITU). “Lo que hacen las instancias de judicialización es romper puentes con el gobiernos nacional y esto no es aconsejable ya que las provincias no pueden trabajar solas”, señaló.

Esta último definición refleja una necesidad cierta: los gobernadores dependen más de la caja y los acuerdos con Nación que la administración porteña. Pero también hace a los planes de proyección política de los referentes de la derecha.

La líder de la Coalición Cívica busca destacar su perfil, el ex presidente viene tratando de mantener su cuestionado puesto de “jefe” del espacio político, Larreta se proyecta como “presidenciable” que oscila entre el diálogo y la confrontación con el peronismo, y el radicalismo no quiere perder su lugar.

Hay otros protagonistas, es cierto: Patricia Bullrich y el recién llegado Miguel Ángel Pichetto.

En lo que coinciden todos es en ajustar donde gobiernan o “correr por derecha” al Gobierno. Tarea cada vez más difícil… (LID)