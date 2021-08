La Legislatura de Jujuy avaló la obligatoriedad de la vacunación para empleados estatales

Los legisladores de Cambia Jujuy y del PJ dieron luz verde al decreto de Gerardo Morales por el cual obliga a los trabajadores estatales a aplicarse vacuna contra el Covid-19. El Bloque del FIT-U no acompañó la iniciativa cuestionando la imposición.

11 de agosto

En la 3ra Sesión Especial la Legislatura jujeña convalidó el Decreto Acuerdo Nº 3768-S-21 del Poder Ejecutivo provincial el cual había sido anunciado días atrás por el propio gobernador Morales y por el cual se establecía la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19. Al mismo tiempo la citada norma fija una serie de medidas sancionatorias a todo el personal que incumpla las medidas dispuestas en su texto, llegando a descontar los días laborales en los cuales se repita el incumplimiento.

El Bloque de diputados del FIT-U, fue la única bancada que se opuso a su aprobación de este decreto por considerarla una nueva imposición de parte del gobierno de Morales. El diputado Alejandro Vilca al respecto manifestó que “nosotros estamos totalmente a favor de la vacunas, no somos anti vacunas, creemos que es una de las herramientas que tiene la ciencia para pelear contra la pandemia, pero no es la única, acá no se hicieron bien las cosas desde el principio y ahora se quiere imponer algo contra la voluntad de algunas personas, se están violando derechos elementales con el argumento de la crisis sanitaria. Nosotros no podemos avalar este nuevo atropello más allá de exigir la vacunación como un derecho que tiene el pueblo en su conjunto”.

Siguiendo con su análisis el diputado expresó, “tampoco podemos hacer como que no pasa nada respecto a las consecuencias que tendrá este decreto, es claro su espíritu punitivo ya que lo que busca es la pena por medio de descuentos de los días laborales a los trabajadores y trabajadoras que hayan decidido no colocarse la vacuna. Este es un nuevo ataque a los estatales que los sindicatos deberían estar cuestionando. Además del descuento a los empleados estatales el propio Gobernador alentó a que los empresarios del sector privado se sumen a su iniciativa y obliguen a sus trabajadores a vacunarse, so pena de recibir los mismos descuentos en el caso de no acatar las directivas. Esto es algo que no podemos soportar y menos acompañar con nuestro voto”.

Para finalizar comentó, “venimos exigiendo la vacunación dentro de un plan sanitario integral que no sólo incluya su inoculación obligatoria, sino testeos masivos en tiempo y forma, liberación de las patentes de las vacunas para que sean los propios estados los encargados de producir las vacunas y no como es ahora un millonario negocio para unos cuantos laboratorios. Exigimos EEP para los trabajadores de la salud que recurrentemente manifiestan su carencia y para todos aquellos trabajadores esenciales que prestaron y siguen prestando funciones en tiempos de pandemia". (LID)