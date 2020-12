La NASA estudia un objeto desconocido que pasó cerca de la Tierra este martes

Los científicos dicen que se podría tratar de restos de la sonda "Survayor 2" de 1966. Noticias de este tipo suelen ser difundidas con amarillismo en los medios. ¿Cuál es la importancia real de investigar a este objeto?

3 de diciembre

Alrededor de nuestro planeta orbitan, aproximadamente, unos 20000 objetos. O al menos esa es la cantidad que tiene contabilizada la NASA. Unos 2500 son satélites activos. El resto es basura espacial, restos de viejos satélites y chatarra de las misiones espaciales que queda boyando.

Pero además están los millones de objetos que forman parte del sistema solar y orbitan a nuestra estrella con trayectorias que a veces, por perturbaciones de los planetas, cambian y se cruzan con la órbita de la Tierra.

Tener localizados a todos esos objetos no es una tarea fácil, de hecho la NASA catalogó a la mayoría de los objetos de gran tamaño (más de 1 km de diámetro) pero muchísimos de los que son más pequeños están fuera de nuestro registro. Un buen ejemplo fue El bólido de Cheliábinsk, ese meteorito que en 2013 chocó contra la atmósfera en Rusia, dejando alrededor de 1500 heridos y que tenía un diámetro de solamente 20 metros, la mitad de lo que la NASA definió como "inofensivo".

Este martes, un objeto desconocido pasó a menos de 50.000 kilómetros de la Tierra y los científicos todavía no saben si es una pequeña luna que no puede escapar de la gravedad de la Tierra o si se trata de un satélite en desuso. Los astronómos pronostican que volverá a pasar dentro de unos meses, en febrero o marzo del año que viene.

El objeto fue descubierto el 17 de septiembre de este año por el telescopio Pan-STARRS de Maui, en Hawái, y se lo llamó "2020 SO". En un principio se pensó que era un asteroide que podría medir entre 4,5 y 10 metros de diámetro, pero los científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS - Center for Near-Earth Object Studies) de la NASA lo descartaron y consideran que no se trata de un cuerpo natural.

Paul Chodas, director del CNEOS, sostiene que se trata de un cohete propulsor de la sonda "Surveyor 2", la fallida misión lunar Atlas-Centaur 7 de la NASA que fue lanzada desde la rampa 36A de Cabo Cañaveral al espacio el 20 de septiembre de 1966. Uno de los indicios certeros por los que los expertos afirman que se trata de un objeto artificial es que se desplaza a solo 0,6 km/s, una velocidad muy inferior a la de la gran mayoría de los asteroides, que normalmente alcanzan entre 11 y 72 km/s.

Tres días después de su despegue el 20 de septiembre de 1966, el Surveyor 2 se estrelló contra la luna, cuando uno de sus propulsores no se encendió, lo que hizo que girara.

Asteroides "peligrosos"

Muchos medios de comunicación utilizan este tipo de noticias para hacer amarillismo y generar miedo o expectativa respecto de los daños que pueden causar los asteroides que están ahí afuera en el espacio. Lo cierto es que los objetos catalogados como "potencialmente peligroso" son aquellos de los que los científicos tienen registro y seguimiento. Los objetos que deberían preocuparnos son aquellos que todavía no están registrados.

También, en casos como el de "2020 SO" se habla de objetos que pasan muy cerca o que "rozan" la Tierra, como si la raza humana y nuestro entorno hubiera estado a punto de desaparecer de un momento para otro. La realidad es que objetos de este tamaño no representan un riesgo mayor para la humanidad, aunque si es importante tener un seguimiento para conocer mejor las coordenadas de todo lo que nos rodea.