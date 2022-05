La UTA acordó aumento del salario básico más $50.000 no remunerativos para los choferes de larga distancia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó para los choferes de larga distancia incrementos salariales en tres tramos: mayo, junio y julio, más una gratificación no remunerativa de $50 mil en dos cuotas de $25 mil a pagarse en los meses de abril y mayo.

3 de mayo

La UTA acordó con las cámaras Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros (CATAP) y la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) una serie de aumentos salariales para los choferes alcanzados por el convenio 460/73 de larga distancia.

Según pudo saber InfoGremiales por fuentes cercanas a la negociación el entendimiento determinó incrementos proporcionales al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías en tres tramos.

En este mes el salario básico se va a $102.376 y se le suma $25.593 no remunerativos, conformando un total de $127.969; en junio, el salario básico asciende a $107.495 más $26.874 no remunerativos, conformando un total de $134.369 y en julio el básico se va a $112.869 a lo que se le agrega una suma de $28.218 no remunerativos, llegando a un total $141.086.

A esto se agregará una gratificación no remunerativa, no regular ni habitual para el personal de conducción, de $50.000 que será abonada en dos cuotas pagaderas en abril $25.000 y mayo los otros $25.000.

A esto se suma el total de viáticos que se va a $7.100 diarios, e incluye las cuatro comidas y la cama. El gremio adelantó también que las paritarias se reabrirán a partir de agosto de 2022./infogremiales.com