La carrera entre la inflación y los salarios: Precios Cuidados aumenta 5,6 %

A partir de este martes los productos incluidos en el programa Precios Cuidados aumentan, en promedio, un 5,6%. Se trata de 660 artículos de los que casi 400 ya estaban adheridos y los demás formaban parte de Precios Máximos. Ambas listas de precios tienen como objetivo que las familias puedan acceder a bienes esenciales a bajo costo y si bien en los papeles los productos incluídos tuvieron alzas moderadas, en el mundo real su efecto ha sido muy limitado. No sólo la inflación general durante 2020 creció más que los salarios y las jubilaciones, sino que los alimentos fueron los que más aumentaron.

12 de enero

El nuevo Precios Cuidados tendrá trece categorías de productos que antes no estaban listados (como azúcar, hamburguesas, sal, yogur, cuadernos y repuestos de hojas), que provienen de Precios Máximos. Esto es un beneficio para las empresas fabricantes de dichos artículos ya que ahora podrán fijar los precios mediante el consenso y salir del congelamiento determinado por Precios Máximos.

Así el Gobierno da continuidad a un programa que no ha sido efectivo en lograr mejorar la situación de millones de familias y no prepara ninguna nueva medida en ese sentido. La inflación, para el Indec, acumuló un alza de 30,9 % durante los primeros once meses de 2020 y las consultoras estiman que la de diciembre alcanzó el 4 %, sería la suba más alta del año (esta semana el Indec publicará los datos del último mes del 2020). Hasta noviembre los precios de los alimentos y bebidas crecieron por encima del nivel general y trepando al 36,1%; la carne, por ejemplo, acumuló una suba de 78%.

Los salarios vienen por detrás, en octubre del 2020 (último dato publicado) se encontraban casi un 8% por debajo del mismo mes del 2019 y ya venían de sufrir grandes caídas. En promedio en relación a diciembre de 2015 perdieron más del 20% de su poder de compra, para los trabajadores públicos el derrumbe fue aún peor, de un 26 %. Y eso en relación a la inflación general, si comparamos con los alimentos las cifras mostrarían que la gravedad de la situación es mayor.

Las perspectivas para el 2021 no son alentadoras. En los últimos meses se autorizó el incremento de combustibles, YPF subió el precio de la nafta y gasoil un 2,9 %, un alza que se va trasladando al resto de la economía. Están en discusión tarifazos para los servicios públicos y las turbulencias cambiarias en relación al dólar podrían echar más leña al fuego. Hay estimaciones que ubican la inflación en casi un 50 %, como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central (BCRA). Las primeras ofertas en las paritarias salariales están muy lejos de ese número.

Para combatir la inflación que afecta el bolsillo de las grandes mayorías son necesarios los comités de trabajadores y usuarios para el control de todos los precios desde los lugares de producción, pasando por el conjunto los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que quieran subir los precios. También control de los stocks porque las firmas muchas veces desabastecen para chantajear y realizar aumentos. De lo contrario los monopolios continuarán haciendo ganancias millonarias a costa de la vida de los trabajadores.

Además para terminar con la pobreza que ya supera el 40% de la población, según los bajos estándares del Indec, ningún salario debería estar por debajo a la canasta de consumos mínimos estimada en $ 78.800 por la Junta Interna de Ate Indec, y actualizarse de forma automática en función de la inflación. La CGT lejos de dirigirse en ese camino, se reunió este lunes para discutir sobre sus negocios con las obras sociales. Los trabajadores aceiteros que vienen de ganar su lucha por aumento de salario muestran que es posible arrancarle a las empresas mejores condiciones como en primer paso en la pelea para que la crisis la paguen los ricos. (LID) Por Matías Hof