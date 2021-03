La interna del peronismo tucumano se ahonda y funcionarios nacionales respaldaron a Manzur

La crisis del oficialismo abierta por la disputa con el vicegobernador Jaldo sumó nuevos elementos. Ministros y funcionarios del Gobierno nacional respaldaron al mandatario mientras algunos jaldistas presentaron sus renuncias.

11 de marzo

El polvaredal en tierras tucumanas, desatado en la Legislatura el pasado lunes, está lejos de asentarse. La elección del ombudsman que enfrentó al gobernador Juan Manzur con el vicegobernador Osvaldo Jaldo derivó en un quiebre en el oficialismo. Como era de esperarse, las consecuencias continúan y algunos funcionarios del Gobierno nacional mostraron un respaldo al mandatario tucumano.

Fue Manzur quien tras su regreso de Buenos Aires defendió la decisión de formar un nuevo bloque en la Legislatura. “Varios legisladores me transmitieron que no podían seguir compartiendo el mismo bloque, cuando había parlamentarios oficialistas que públicamente salían y criticaban al Gobernador de la provincia. Los legisladores me dijeron que no se sentían cómodos, que no podían seguir perteneciendo a este espacio y que iban a formar otro, en el cual estarían representados los que apoyaban al Gobernador”, afirmó y a modo de advertencia dijo que “los trapitos sucios se lavan adentro”.

Respaldos albertistas y cristinistas

Cuando Manzur se apuntó contra los legisladores jaldistas, y al propio Jaldo por elevación, estaba acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. La funcionaria visitó la provincia para la firma de unos convenios pero la visita protocolar terminó volviéndose un respaldo por parte de funcionarios albertistas. A la hora de fotografiarse con Manzur, Frederic estuvo acompañada por su vice Gabriel Fuks, la subsecretaria Silvia La Ruffa y Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña.

Según los trascendidos, en su paso por Buenos Aires, Manzur recibió un espaldarazo por parte del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, quien habría dicho que no era “momento de anteponer intereses personales”. El respaldo de De Pedro fue interpretado también como un aval por parte del cristinismo. Unos escalones más abajo, los camporistas Marcelo Santillán (gerente regional del Ministerio de Trabajo) y Jesús Salim (gerente regional de la Anses) dedicaron efusivos tuits de apoyo a Manzur.

Estos gestos, por otro lado, permiten pensar que el trato gélido de Cristina Kirchner para con Manzur, luego de que este dijera que el ciclo político de la ex presidenta estaba terminado, es cosa de un pasado. La designación de Manzur, semanas atrás, como unos de los vicepresidentes del Partido Justicialista deja entrever que quizás aunque no despierte simpatías actualmente en CFK, al menos tampoco despierta su resistencia.

Con las primeras cartas sobre la mesa, los respaldos a Manzur están acompañados de un pedido de “unidad” y “diálogo”, sobre todo pensando en que nadie saque los pies del plato del Frente de Todos en un año electoral. Aunque las razones de la interna peronista están puestas en 2023 no deja de ser un hecho que el Frente de Todos debe pasar por las legislativas de 2021.

Renuncias

Estallada la interna, algunos funcionarios encuadrados en el jaldismo renunciaron o fueron renunciados. El primero fue Agustín “Tin” Fernández, ahora ex secretario de Gobierno, luego de que su esposa, la legisladora Norma Reyes Elías, votará a favor del candidato a ombudsman de Jaldo. A Fernández también se sumó el subsecretario del área, Víctor Ardiles. Lo mismo sucedió con Sara Correa, quien renunció como subinterventora del Instituto de Previsión Social luego de que su hijo, el legislador Pablo Alfaro, votará con el jaldismo.

Como consecuencia de la votación de su hermano Tulio, Marcelo Caponio debió renunciar como subsecretario de la Unidad Norte Grande, depende del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. El último coletazo fue la renuncia presentada por José Hugo Saab de su puesto como asesor ad honorem del Ministerio de Educación de la Nación, luego de que funcionario de Nicolás Trotta se lo solicitara. Su sobrina María Emilia secundaría al ombudsman electo del jaldismo, algo que habría sido parte de la negociación para que dos legisladores radicales aporten su voto.

Mientras, continúan los cruces por ver quiénes son los vencedores y quiénes los vencidos, llegó la noticia de que Jaldo contrajo coronavirus y está internado a modo preventivo. Un aislamiento obligatorio y un posible impasse en la interna. Manzur ya manifestó sus deseos de una “rápida recuperación y un pronto regreso a sus funciones institucionales”. (LID) Por Maximiliano Olivera