La jueza María Servini está internada en terapia intensiva por coronavirus

Se encuentra en el sanatorio Otamendi y su cuadro empeoró por falta de oxígeno. Se contagió pese haber recibido la primera dosis de la Sputnik V. Recientemente había exigido que todos los jueces involucrados en el proceso electoral sean vacunados con urgencia.

15 de abril

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, quedó internada en terapia intensiva tras el agravamiento de su cuadro de Covid 19. La magistrada dio positivo a principios de abril a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Servini tiene 84 años y desde los años ’80 ejerce como magistrada del fuero federal, fue responsable de juicios clave en la historia del Partido Justicialista. Empezó su carrera en la justicia poco antes de la caída del gobierno de Isabel Perón, cuando fue nombrada jueza en lo Criminal de Instrucción; después del golpe, fue ratificada en el cargo por la dictadura. Durante el menemismo obtuvo el cargo que conserva hasta hoy y tuvo buena relación con todos los gobiernos.

En febrero, cuando no estaba en discusión posponer las elecciones, la jueza advirtió que no enviaría personal de su juzgado a las instalaciones de armado de urnas porteñas a no ser que estén vacunados. Servini tenía programada la aplicación de la segunda dosis, pero fue pospuesta y nunca le dieron una fecha nueva (LID)