Los salarios volvieron a perder en 2021 por cuarto año consecutivo

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, advirtió que si bien el salario formal finaliza el año por encima de los valores de diciembre de 2020, la masa salarial anual bajó por cuarto año consecutivo. Los trabajadores informales fueron los más castigados.

7 de febrero

El poder adquisitivo de los salarios fue erosionado por la inflación. ¿Qué pasó con los salarios en 2021? Según informó el Ministerio de Trabajo, el salario bruto correspondiente al RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en diciembre promedió $ 102.589,87. Así acumularon en el año un aumento del 53,4 %, es decir 2,5 puntos por encima de la inflación del 50,9 % de 2021.

Este es el salario que perciben en promedio los trabajadores registrados, es decir aquellos que tienen un mejor ingreso en relación a los trabajadores informales. Sin embargo, el salario promedio de diciembre para los trabajadores registrados estuvo por debajo de la canasta de consumos mínimos que elabora la Junta Interna de Ate Indec, que en diciembre fue de $ 123.598. Es necesario aclarar que dicha organización gremial no considera que esa canasta constituya un ideal ni un óptimo. No obstante, se acerca más a lo que necesita una familia para llegar a fin de mes en tanto incluye, por ejemplo, el pago del alquiler, algo que no sucede en la canasta de pobreza estimada por el organismo estadístico.

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, advirtió que “si bien el salario termina el año por encima de los valores de un año atrás, la masa salarial se redujo por cuarto año consecutivo”.

En diciembre el salario subió un 2 %, por debajo de la inflación de ese mes (3,8 %). A pesar de este retroceso la variación interanual fue positiva. “En comparación con diciembre de 2020 el salario medido por el RIPTE registró un crecimiento del 1,6 %”, añadió Campos.

El especialista explicó que “más allá de las pequeñas variaciones, la tendencia de los últimos años es clara y distingue tres fases: una primera caída entre fines de 2015 y principios de 2018; una debacle entre 2018 y 2019; y una estabilización desde entonces en los valores más bajos de la última década”.

Si se considera la masa salarial anual (y no solo el valor de diciembre) en 2021 se registró el cuarto año consecutivo de retroceso. Según Campos eso se debe a que recién a partir de noviembre las variaciones interanuales fueron positivas porque las paritarias llegaron tarde y porque el 2020 comenzó más arriba por el aumento de $ 4.000 en el primer trimestre de dicho año. Se recuerda que en 2021 de cara a las elecciones el Gobierno promovió que se reabran las paritarias para aliviar los castigados bolsillos y tras la derrota electoral se anunció una suba de miseria del salario mínimo.

El especialista señaló que “la masa salarial percibida en 2021 por un trabajador que cobró un salario promedio fue inferior, en términos reales, a la masa salarial percibida en 2020”.

Los trabajadores informales, los más castigados

Para los trabajadores informales la situación es más grave. El Indec publica el Índice de Salarios que permite conocer los datos del sector no registrado. El último dato del organismo oficial es de noviembre.

El poder de compra del salario se derrumbó un 9 % para los trabajadores informales en noviembre del 2021 en relación a diciembre de 2020, mientras que para los trabajadores registrados públicos y privados hubo recuperación en el mismo período.

Luis Campos explicó a La Izquierda Diario que la caída del poder de compra de los trabajadores no registrados que se observa en 2021 puede indicar un cambio en el comportamiento del empleo en vez del salario. El especialista detalla que en 2020 el poder adquisitivo de los trabajadores informales le ganó a la inflación y eso no tuvo que ver con que crecieron los salarios sino que ese año hubo una caída del empleo de dicho sector, y en especial, de los sectores de menores salarios con lo cual quedaron los informales de mayores salarios y eso pudo empujar el promedio salarial para arriba. En 2021, según Campos, es posible que se haya cerrado ese proceso porque el empleo de los trabajadores informales se recuperó. Entonces si volvieron al mercado de trabajo los informales de menores salarios eso movió el salario promedio para abajo.

A pesar de las promesas de Fernández los salarios no recuperaron lo que se perdió con Macri. El poder adquisitivo del salario se derrumbó el 19 % para el sector privado registrado desde octubre de 2015 a noviembre de este año, y el 26 % para el sector público. En el caso de los trabajadores informales, la caída es del 29 % desde octubre de 2016. Muy lejos quedó la posibilidad de poder comprar asado o de llenar la heladera.

Para tratar de simplificar, se puede decir que quien en octubre de 2015 con su salario compraba un kilo de pan (1000 gramos), en noviembre de 2021 pudo comprar un poco más de tres cuartos de kilo (más precisamente, 810 gramos).

Los dirigentes sindicales fueron cómplices del derrumbe del poder de compra y avalaron el ajuste del Gobierno. Es urgente la recomposición salarial de todo lo perdido en estos años, un salario mínimo igual a la canasta de consumos mínimos, y la actualización automática de salarios en función de la inflación. Ningún trabajador debería ganar menos que el valor de la canasta que calcula la Junta Interna de Ate Indec: en diciembre fue de $ 123.598.

La CGT y la CTA deberían estar a la cabeza de un plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares, por la unidad de trabajadores ocupados y desocupados para pelear por vivienda y trabajo genuino.

LID Por Laura Muñiz