Más deuda: el FMI confirmó que desembolsará US$ 4400 millones en el país este año

El organismo internacional de crédito se encamina a ampliar en US$ 650 000 millones los fondos destinados para el conjunto de los países miembros. A Argentina le correspondería el 0,7 % de ese monto, reforzando las ataduras con el Fondo.

25 de marzo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia ampliar la asignación de su moneda (el DEG, por su siglas en inglés) a todos los países miembro por un total de US$ 650 000 millones, lo que para la Argentina en particular significaría un aumento en las reservas internacionales de alrededor de US$ 4500 millones de dólares. El anuncio coincidió con la reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

“La extensión de los derechos especiales de giro es un logro importante al que se llegó gracias a liderazgos positivos en un momento muy difícil para el mundo”, indicó Guzmán a través de su cuenta de Twitter. Sus declaraciones afirmando que el Frente de Todos no busca endeudarse con el FMI, se contradicen con este festejo del aumento de las deudas con el organismo.

El directorio del Fondo discutió este martes la propuesta inicial, que será perfeccionada para ser presentada luego en junio próximo, por la titular del organismo Kristalina Georgieva. El monto propuesto es más de lo que inicialmente trascendió durante la última reunión del G20 de ministros de finanzas, donde se discutía una cifra por alrededor de 550.000 millones de dólares. Para la Argentina, que tiene un cuota con el FMI de 0,7 %, puede significar una inyección de reservas durante 2021 por cerca de US$ 4500 millones.

La directora gerente del FMI publicó en su cuenta de Twitter que “los directores ejecutivos del FMI expresaron un amplio apoyo para considerar una asignación de DEG de US$ 650.000 millones”. En el mismo sentido se pronunció la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, una señal clave teniendo en cuenta que EEUU posee la mayoría de los votos dentro del Fondo. Durante una sesión del senado afirmó: "La crisis actual aumenta la necesidad de reservas mundiales, y es lo que piensa el FMI",