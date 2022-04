Mauricio Macri almorzó con Donald Trump

Los dos ex presidentes almorzaron juntos en Estados Unidos en la lujosa residencia de Trump. Macri dijo que apuesta a que los dos países sigan “construyendo juntos”. Con el acuerdo con el FMI, está garantizado el sometimiento de la Argentina.

8 de abril

El almuerzo sucedió en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, ubicado en el Estado de Florida. En una lujosa casa, como corresponde a un magnate como el ex presidente norteamericano, sonriente y posando con su gorra de campaña “Make America Grate Again” (Hacer América grande otra vez). Macri voló a Estados Unidos desde Italia, donde participó del Mundial de Bridge.

No es de extrañar la felicidad de los ex mandatarios. Son autores de la monumental deuda que tiene Argentina con el FMI, plagada de irregularidades y que se fue a la fuga. Una deuda que tomó Mauricio Macri en 2018, y que contó con la ayuda de Donald Trump. Algo muy conveniente para el ex presidente norteamericano para reforzar las cadenas y el sometimiento de nuestro país.

En sus redes sociales, Macri difundió el encuentro. "Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos", dijo. Con el acuerdo votado en el Congreso con el FMI, está garantizado el "vínculo" de sometimiento de Argentina por décadas.

Mauricio Macri y Donald Trump tienen raíces parecidas, surgidos del mundo empresarial. Coinciden en una ideología y valores de derecha, y compartieron sus respectivos mandatos presidenciales, y luego sus derrotas que los imposibilitaron para la relección. Ahora, ambos se perfilan como presidenciables para el próximo round de cada país.

Macri no es el único referente de Juntos por el Cambio que se encuentra en Estados Unidos. También está allí de gira, como presidenciable, Patricia Bullrich. Las y los dirigentes de Juntos por el Cambio se ve que tienen especial afición por la dependencia de Argentina a Estados Unidos.