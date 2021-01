Mercado Libre es la empresa que más vale en la región: ¿cuál es el secreto?

La empresa de Macos Galperín registró el lunes una suba de 2,2 % en Wall Street. En plena pandemia, Mercado Libre ya vale 100.000 millones de dólares. Pero su dueño está excluido de pagar el impuesto a las grandes fortunas.

26 de enero

Este lunes los papeles de Mercado Libre en Wall Street subieron un 2,2% cotizando US$ 2.000 por acción. De esta manera su valuación alcanzó un récord de US$ 100.000 millones, consolidándose como la empresa que más vale en la región.

Ayudado por la pandemia y el boom en las ventas electrónicas Mercado Libre facturó en 2020 más de US$ 20.000 millones por ventas online en la región, un 46 %, 5 más que en 2019. Gran parte del volumen proviene de 3 países: Brasil (US$ 10.970 millones), Argentina (US$ 4.410 millones) y México (4.060 millones), indica un informe del portal estadounidense eMarketer.

El último balance trimestral confirma una ganancia bruta de US$ 480 millones. Su fundador, Marcos Galperín, con una fortuna de US$ 8.100 millones, es parte de un exclusivo club de súper ricos que siguieron aumentando su fortuna, mientras en el mundo crece la desigualdad social, la pobreza y el desempleo.

Así lo confirma un recienten informe de la ONG Oxfam, que sostiene que en 2020 ganaron casi US$ 4 billones.

La clave del “éxito”

Marcos Galperín amasó su fortuna no a costa de ser un “gran emprendedor”, sino a costa de imponer condiciones de precariedad laboral y beneficiándose de los favores que obtiene de cada Gobierno.

La distribución de los más de 200 millones de artículos se realiza bajo condiciones de precariedad, con trabajadores monotributistas. O utilizando empresas de transporte tercerizadas, que deberían estar bajo convenio de camioneros. El caso de Mercado Pago es otro ejemplo similar, ya que por la actividad realizada sus trabajadores deberían estar bajo convenio bancario.

El año pasado Galperín fue beneficiado con la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento que permite una disminución segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa, una rebaja de hasta 70 % en las contribuciones patronales y una alícuota del 0 % de derechos de exportación de servicios.

Además, debido a que tiene domicilio fiscal en Uruguay, no pagará el impuesto a las grandes fortunas. Su empresa alcanzó una cotización récord que se acerca a un 25 % del PBI nacional, pero Galperín no pondrá un solo peso de su bolsillo ante la emergencia social y sanitaria. Negocio redondo. (LID)