Milagro Sala: "5 años de presa política, 4 con Macri y Morales y uno con Alberto y Morales"

La dirigente social jujeña volvió a criticar a la justicia de su provincia, pero también envió un mensaje al gobierno nacional. El kirchnerismo convoca a marchar a Tribunales.

15 de enero

Milagro Sala lleva ya cinco privada de su libertad. Durante muchos años estuvo presa sin una condena y ninguna de ellas se encuentra firme, es decir que aún deben ser revisadas por instancias superiores fuera de la Provincia de Jujuy.

Entre ellas, por la Corte Suprema. Con ese argumento, organizaciones kirchneristas realizarán una marcha bajo la consigna “Milagro Sala, 5 años presa política”. Partirá este sábado a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizará frente al máximo tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán. Fue antecedida por una declaración firmada por varios funcionarios de los gobiernos nacional y bonaerense.

Esta mañana, la dirigente social cercana al kirchnerismo realizó nuevas críticas a la justicia jujeña. "Juicio justo con esta Justicia en Jujuy es imposible" dijo al programa. Habrá Consecuencias de Ari Lijalad. Y reafirmó: "En Jujuy las cosas no van a cambiar si no cambian los jueces y los fiscales". Además denunció que "los jueces que no tenían nada hoy tienen varios autos y casas. Todo lo que vivimos fue a cambio de coimas".

Además advirtió que : "Morales está militarizando la provincia para que mañana no se pueda movilizar para pedir la libertad de los presos políticos de todo el país"

Pero además envió un mensaje al gobierno nacional. En primer lugar, señalando que "siguen intactos los servicios de inteligencia de la Gendarmería y la Policía Federal que respondían a Macri. No entendemos porque el Gobierno Nacional no tomó cartas en el asunto".

Además sugirió que "el Gobierno Nacional tiene que ver provincia por provincia donde hay presos políticos". Y retomó la cuestión que había planteado ya durante 2020, ante la asunción del nuevo gobierno nacional y las expectativas sobre su situación: "5 años de presa política, 4 con Macri y Morales y uno con Alberto y Morales". (LID)