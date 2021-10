Ministro de Seguridad.Tras el provocador tuit, Aníbal Fernández le pidió disculpas al dibujante Nik

Tras las crítica del dibujante al Gobierno, el ministro de Seguridad le respondió en un tono amenazante, subrayando que conocía a la escuela que van las hijas de Nik. El humorista aseguró que tiene "miedo" y dijo que presentará una denuncia penal. Juntos por el Cambio reclamó la renuncia del ministro.

12 de octubre

La respuesta del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, desató una polémica. Interpretadas como mensaje mafioso, Nik presentará una denuncia penal.

El pasado 8 de octubre, el humorista tuiteó crítica a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo".

Este lunes el ministro de Seguridad citó el tuit del dibujante y le señaló que "Muchas escuelas reciben subsidios del Estado, entre ellas la escuela ORT, a la que asisten las hijas de Nik. "¿La conocés? Sí que la conocés... ¿O querés que te haga un dibujito?". El dibujante inmediatamente aclaró que a ese colegio van sus hijas, y que la respuesta le resultó amenazante.

Juntos por el Cambio no perdió la oportunidad para darle aire a la campaña mediática -en Twitter fue tendencia- contra el ministro. Sostuvieron, entre otras cosas que se trata de un mensaje mafioso, que demuestra un abuso de poder.

El dibujante y humorista que trabaja en el diario La Nación, sostuvo ante este medio que sus hijas estuvieron llorando y que él mismo tiene miedo porque no sabe cómo el ministro tiene información personal suya.

"El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo", fue uno de las respuestas que tuiteó el dibujante sobre los dichos del ministro.

Además, Nik señaló que: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, Aníbal Fernández, que me menciona en su Twitter, pero me tiene bloqueado, borró su tweet”.

Frente a la negativa repercusión que tuvo el tuit de Aníbal Fernández, el ministro relató que se comunicó de forma privada con Nik para pedirle disculpas, y explicar que su único objetivo fue el de referirse a los colegios privados que recibían subvenciones del Estado. En Twitter señaló: "No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”.

Este martes Fernández reiteró que en ningún momento intentó amenazar al dibujante.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que “condena las expresiones intimidatorias del ministro Aníbal Fernández contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, expresadas a través de su cuenta en Twitter. El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos. Adepa se solidariza con Nik, quien expresó a través de su cuenta en Twitter sentir miedo por el señalamiento que hace Fernández de la escuela donde estudian sus hijas, lo que consideró una velada amenaza”.

Finalmente, el dibujante tuiteó un dibujo suyo con la frase: "Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO".

Juntos por el Cambio condenó públicamente los dichos del ministro y reclamó su renuncia. “Exigimos al Gobierno Nacional que se exprese sobre lo ocurrido y que garantice que los miembros de su gabinete cumplan con los deberes de funcionarios públicos que les fueron asignados. El ministro de Seguridad debería pedir verdaderas disculpas sobre lo sucedido y poner su renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación para que sea él quien tome la decisión de sostener en el cargo a funcionarios que no son capaces de hacerle honor a sus responsabilidades”, dijo en un comunicado.

Los tuits del ministro son al menos repudiable, pero la respuesta de Juntos por el Cambio pidiendo su destitución, es por lo menos cínica. Recordemos que la propia Patricia Bullrich como titular del Ministerio de Seguridad durante el gobierno macrista, impulsó una campaña de persecución a docentes que exigían la aparición con vida de Santiago Maldonado; envió a prisión a dos jóvenes por tuitear contra el gobierno de Mauricio Macri.

La entonces ministra de Seguridad sostuvo que "parecen personas que quisieron molestar" pero advirtió que "todo hecho intimidatorio y amenazante no es una broma". Los jóvenes de 21 años fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, acusados del delito de "intimidación pública". (LID)