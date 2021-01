Miseria a los trabajadores rurales: $ 2.800 es el plan interzafra provincial en Tucumán

Una bronca enorme recorre a las y los trabajadores rurales, el depósito del plan inter cosecha fue de menos de 3.000 pesos.

20 de enero

Mientras en la televisión y en las radios se anunciaba el inicio del cobro de los esperados "planes interzafra", la realidad del anuncio dejó sabor a nada ya que los trabajadores se encontraron con una "ayuda" de $ 2.800 y en muchos casos se dieron con que ni siquiera lo cobrarían.

Nacionalmente el padrón de beneficiarios sufrió un recorte fuerte el año pasado. De los 32.000 trabajadores temporarios incluidos en el padrón de la UATRE Tucumán, por resolución nacional sólo recibirán el beneficio del plan intercosecha unos 24.000 trabajadores.

Sin pelear contra el recorte de los padrones, la UATRE pactó con el gobierno de la provincia una plan provincial de $ 2800, a cambio de una contraprestación de servicios en municipios y comunas a quienes no viajaron al sur en esta temporada.

La burocracia y el gobierno a espaldas de los trabajadores

El 2020 estuvo cruzado por la dura pelea de las y los trabajadores rurales del citrus por el aumento de los planes interzafra que se movilizaron y cortaron las rutas en distintas oportunidades. La bronca se expresó con fuerza en las redes sociales frente a los recortes y la misera propuesta del gobierno de Manzur.

Este acuerdo se dió a puertas cerradas entre el gobernador y la directiva de la UATRE Tucumán, a cargo de Ricardo "Remache" Ferreyra, quien en todo momento le dió la espalda a la lucha de los trabajadores autoconvocados y en muchos casos persiguió a quienes se organizaban. Una pelea que los trabajadores dieron para que todos reciban los planes interzafra y contra la precarización laboral. Un programa contrapuesto al pacto traidor de la burocracia, el gobierno y las patronales.

Una batalla que continúa

El citrus es una de las principales ramas productivas en Tucumán. La provincia encabeza el ranking de exportación de citrus. No es cierto que no hay plata, Citrusvil o Argeti Lemon tienen ganancias millonarias. Mientras sus trabajadores no reciben ni siquiera un salario mínimo para su rama.

Todo esto hace que vuelva una y otra vez a estallar la bronca. Muchos trabajadores vuelven a organizar reuniones y asambleas para pelear por lo que les corresponde. La perspectiva es la de poner en pie una fuerte organización democrática de las y los trabajadores de empaque y de cosecha para que los planes sean para todos, por un salario igual a la canasta familiar y por las condiciones de trabajo. (LID)