Nicolás del Caño: "Presentamos un proyecto para eliminar las patentes de las vacunas"

El diputado del PTS en el FIT-Unidad fue entrevistado por el canal DTV, insistió sobre la necesidad de eliminar las patentes para tener acceso total a las vacunas. Además se refirió a temas que preocupan mucho a la población como la vuelta a clases presenciales y la situación de trabajadores de la salud.

3 de febrero

En la entrevista Del Caño insistió en la necesidad de la liberalización de las patentes que poseen los grandes laboratorios productores de las vacunas, como Pfizer, Astrazéneca, Moderna, etc, para garantizar el acceso a la vacunación, tanto a nivel mundial como en nuestro país.

El diputado del FIT-Unidad aclaró que: "En la OMS, Argentina planteó un voto favorable a la moción que hicieron India y Sudáfrica (para anular las patentes), pero sin embargo -más allá de eso- Argentina no ha hecho ningún planteo a nivel internacional, ni a los países de América Latina en particular, sobre este tema (...). Esto significaría que por ejemplo en nuestro país se pueda fabricar la vacuna, no por empresas privadas. Acá tuvimos el ejemplo de Pfizer que busca imponer cada vez más condicionamientos y se negó a avanzar en acuerdos a pesar que el Estado argentino ponía la infraestructura, los recursos..."

También recordó que "la última vez que el ministro de Salud vino a diputados, a la Comisión, planteó la posibilidad de avanzar en la centralización del sistema de salud -público y privado- para poder enfrentar la pandemia. Al día siguiente me enteré por los medios que luego de una reunión con empresarios de la medicina privada, el Gobierno desestimó esa idea. Fue por el lobby que ejercieron los empresarios."

Nicolás se preguntó entonces cómo se encara esta etapa donde incluso surgen nuevas cepas del virus, mientras el Gobierno no toma medidas serias -"una batería de medidas serias"-, que aclaró que no se tomaron porque la prioridad estuvo puesta en otro lado.

Frente a la pregunta del periodista, acerca de si el Frente de Izquierda cuestionó la efectividad de la vacuna Sputnik V, Del Caño aclaró que "nosotros no cuestionamos esa efectividad, eso corre por cuenta de Juntos por el Cambio. Nuestro planteo pasa por esas medidas que no se han tomado, por la necesidad de la anulación de las patentes, contra el secretismo que hay con los distintos contratos, tanto en Argentina como a nivel internacional".

Para ejemplificar el diputado contó que en la década del 50, cuando Jonas Salk descubre una de las vacunas contra la polio y le preguntaron porqué había decidido no patentarla, que iba a perder miles de millones de dólares, el científico respondió que sería como patentar el sol, pertenece a la humanidad.

En diálogo con el periodista también denunció la enorme brecha entre los países más ricos o centrales y los más pobres (con distintos grados de dependencia hacia los imperialismos), donde hoy "los países que agrupan al 14% de la población, en su mayoría los países más ricos, se han asegurado el 55% de las vacunas, mientras que en los países más pobres, 9 de cada 10 personas van a tener que esperar, al menos, hasta el 2022 para poder vacunarse. Si elimináramos esto de las patentes se podría producir de manera solidaria, mancomunada".

El diputado del PTS en el FIT-Unidad, para reafirmar esa idea, planteó que frente a una situación de emergencia como en la que estamos, hay que tomar medidas extraordinarias, en ese sentido tanto la centralización del sistema de salud o avanzar aún más con la nacionalización de los laboratorios, todo el sistema sanitario es fundamental".

Se refirió a políticos, como Pablo Iglesias, líder de Podemos, "que es parte del gobierno junto al Psoe, que no tomó ni siquiera la medida elemental de apoyar a India y Sudáfrica en su moción para liberar las patentes, ahí hay una contradicción entre el discurso y las acciones que se toman".

En referencia a la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud, que se realizará este miércoles y donde asistirá Ginés Gonzaléz García, aclaró: "nosotros vamos a intervenir y hacerle preguntas sobre este tema y también sobre lo que se refiere a las trabajadoras y trabajadores de la salud, que nosotros hemos apoyado fuertemente todos los reclamos que han llevado adelante y que no han sido atendidos como aumento salarial, aumento del presupuesto para la salud".

Por último, en referencia al tema de la vuelta a las clases presenciales, Del Caño planteó que "en la comisión vamos a preguntar primero qué estrategia sanitaria tiene el ministerio de Salud con respecto a esto, porque en otros países hemos visto que cuando abrieron las escuelas para la vuelta a la presencialidad, hemos visto que después tuvieron que retrotraer esa medida. Acá la cuestión es cuánto se hizo de parte del Gobierno nacional y de las provincias y el Gobierno de la Ciudad para acondicionar las escuelas, para arreglar los temas de infraestructura. ¿Si vos tenes colegios donde no hay agua, cómo haces? Es algo básico".

Continuó con este tema afirmando que "nosotros tenemos mucha presencia en los sindicatos docentes y todos los sectores de la izquierda estamos planteando también cómo discutir y debatir de manera democrática en las escuelas, entre docentes, alumnos y padres y qué exigencias concretas se van a hacer al Estado, que hasta ahora hizo muy poco o nada en relación a la infraestructura, salarios, en lo que hace a la conectividad (...)".