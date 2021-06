No es la naturaleza.Llegó el invierno y la pobreza energética sigue golpeando a diez millones de personas

Así lo reconoce uno de los organismos oficiales que mide el acceso a los servicios y cuánto gastan las familias en ello. El frío azota los cuerpos y bolsillos de uno de cada cuatro personas que vive en nuestro país.

21 de junio

Todos los inviernos la misma historia, lamentable. Noticias que uno quisiera nunca dar. “Tragedias” de familia hacinadas intentando preservarse del frío. Personas en situación de calle congeladas. Aulas heladas. Madres que gastan gran parte de sus ingresos en calefacciones sus casas. Familias sin techo haciéndole frente al viento helado que se cuela por chapas y plásticos.

Este año, otra vez, sobre llovido mojado. La pandemia, el frío y el hacinamiento son un combo peligroso, fatal muchas veces. Además, como han denunciado muchas organizaciones, durante años son el caldo de cultivo para las enfermedades crónicas donde el virus se mueve como pez en el agua.

Hoy 21 de junio comienza la estación invernal, aunque el frío y la pobreza energética ya había llegado.

Según el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, hoy en la Argentina la pobreza energética alcanza al 22,9% del total de la población (17,5% de los hogares). Eso equivale a unas 10 millones de personas. Claro que esos números golpean sobre determinadas regiones y sectores de la población, donde el porcentaje es mucho más alto.

¿Y cómo se mide la pobreza energética? Según la definición más extendida, se refiere a “la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas”.

En la Argentina se utiliza como parámetro el 10% de los ingresos familiares. Si los servicios de energía (gas en red, electricidad o garrafas) le llevan más que ese número o al pagarlos entra en “pobreza monetaria”, hablamos de pobreza energética.

Ese es el parámetro estadístico. Pero sabemos que el problema es mucho más amplio. Hay quienes no ingresan en ese estudio de ingresos/facturas/gastos, y sufren las formas más brutales de pobreza energética. Quienes no tienen accesos a los servicios de gas natural, calefaccionan sus hogares con leña u otros métodos. Son quienes no salen en esos registros oficiales.

O quienes tienen problemas de vivienda. Hoy el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. No solo el 1,3 millones de viviendas que faltan, sino también los 2,2 millones de viviendas que no tienen condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno.

Además del dato del Consejo que decíamos antes, el Energas brindó en las últimas horas otro índice, mucho más optimista para el gobierno. Asegura que “la pobreza afectó a 1,6 millones de hogares en 2020”. Además asegura que 2,8 millones de familias salieron de esa situación. El dato estaría relacionado con el congelamiento de tarifas del último tiempo.

Que dos organismos ligados al Gobierno brinden datos tan disímiles, es un dato. Cuesta creer semejante descenso en los índices, teniendo en cuenta que las tarifas quedaron congeladas pero a valores altísimos, aumentó notablemente la pobreza monetaria y prácticamente no se ejecutaron obras públicas que mejoren los servicios para la población.

Hoy el 34% de los hogares en Argentina no están conectados a la red de gas. A pesar de las épocas de “la década ganada”, la “década subsidiada”, los tarifazos de Macri y los cambios de gobiernos, gran parte de la población tiene que calefaccionarse y cocinar con garrafas, que en abril recibieron un esquema de aumentos del 20% aproximado.

El incremento de las facturas en el período 2015-2019 para un hogar promedio fue de 3.222% en términos nominales y de 731% en términos reales. Empresas como Metrogas y Naturgy Ban ganaron 430.245 dólares por día en 2019. Hoy discuten junto a las petroleras y las grandes empresas eléctricas cuál va a ser el aumento de tarifas y los subsidios. En medio del malestar social y la pobreza, la negociación está llena de cálculos económicos pero también electorales.

Mientras tanto, el invierno seguirá pegando, a unos más que a otros. Como decíamos al principio, estos números se sienten en los huesos y también cobran vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza energética aumenta un 30% la mortalidad estacional en invierno. Estudios oficiales demostraron en Gran Bretaña que, por cada grado de caída de la temperatura, en invierno morían 8.000 personas más. También por estudios internacionales sabemos que las familias “monoparentales”, encabezadas por madres en el 80% de los casos, son quienes tienen más posibilidades de sufrir “pobreza energética”.

La pandemia ha puesto más en evidencia ese flagelo: porque al virus se expande mejor en invierno y porque esas condiciones de vida son las que causan muchas enfermedades crónicas o impiden tratarlas. Por eso la permanencia del negocio con los servicios básicos es una política criminal.

Hace muchos años, Federico Engels definía los crímenes sociales, pero aquellas palabras mantienen vigencia. Se refería a aquellos en los que la clase que tiene el poder “quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte (…) Entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido”.(LID) Por Ulises Valdez

Fotos: La Obrera Colectivo Fotográfico