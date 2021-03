Norita Cortiñas cumple 91 años y convoca a movilizarse el 24 de Marzo

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora es un ejemplo de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Junto a Elsa Pavón, Mirta Baravalle y Elia Espen, convocan a movilizar este 24 de marzo a 45 años del golpe genocida.

22 de marzo

A dos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe, Nora Cortiñas cumple 91 años, la mayoría de ellos dedicados a la lucha contra la impunidad.

Nora es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y su militancia ha trascendido la lucha contra la impunidad, acompañando las luchas actuales y los reclamos populares.

Junto a otras referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como Elsa Pavón, Mirta Baravalle y Elia Espen, firmaron un comunicado para que este 24 de marzo seamos miles en las calles y plazas de todo el país: "Con todos los recaudos sanitarios, es imprescindible estar en la calle que es desde donde nos hemos sumado siempre, con nuestra voz y nuestra presencia, en la búsqueda que aún sigue activa, de nuestres hijes, nietas y nietos, en la demanda de saber qué pasó con cada une, en la exigencia de justicia”.

Y así va a ser, la lucha por el juicio y castigo para todos los responsables de la dictadura genocida nos encontrará en las calles este 24 de marzo.

Nora Cortiñas, un ejemplo de lucha para las nuevas generaciones

“Desde el día en que empecé a salir a la calle siempre fui adelante, no me importó qué me podía pasar”, dijo Nora en el libro Ni el flaco perdón de dios.

La lucha de su hijo Gustavo y su generación, dejaron su huella en Nora y en tantas otras mujeres que de un día para el otro se vieron enfrentadas al horror del terrorismo de Estado. Pero ese dolor se transformó en lucha colectiva para encontrar a los propios hijos e hijas pero también a los de todas.

Su lucha y la de sus compañeras trasciende el imperioso reclamo contra la impunidad de ayer y de hoy. Por eso este 24 de marzo nuestro mejor homenaje es estar en las calles, por el juicio y castigo en cárcel común para todos los responsables del genocidio y como dice Nora, contra todas las injusticias. (LID)