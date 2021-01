Nunca pierden: el Gobierno oficializó un 7 % de aumento en las prepagas

Así lo publicó este jueves en el Boletín Oficial, y tendrá efecto a partir de la cuota de febrero. Luego de impedir que los jubilados tengan garantías contra la inflación el Ministerio de Salud aprueba un nuevo aumento a las prepagas.

31 de diciembre

"Autorízase a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que ha sido aprobado para el mes de diciembre de 2020 mediante la Resolución Nº 1787/20-MS, de hasta un 7% a partir del 1º de febrero de 2021" indica el articulo primero de las resoluciones firmadas por Ginés González García, ministro de Salud.

En el mes de diciembre las empresas de medicina prepaga aplicaron un incremento del 15%.

Entre los considerandos que enumera la resolución 2987/2020 publicada en el Boletín Oficial este jueves destaca que durante el año “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores” y agrega “que la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable de las medidas adoptadas, se ve reflejada en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes del Seguro de Salud”.

Sin embargo parece no tener en cuenta que quienes más sufrieron las consecuencias del aislamiento social obligatorio fueron las miles y miles de familias trabajadoras que ya sea por rebajas salariales, que acordaron las empresas con el gobierno y los sindicatos o mediante suspensiones y despidos vieron caer abruptamente sus ingresos, O tantas otras, que no pudieron trabajar porque las actividades que realizan no estaban autorizadas como esenciales.

Este nuevo aumento en medicina prepaga, se da en medio de una pandemia y un preocupante incremento de nuevos casos, este miércoles se confirmaron 11765 contagios, como admite el Gobierno, que se reunió el miércoles para evaluar nuevas medidas sanitarias aunque volvió a apelar a la "responsabilidad individual" permitiendo nuevamente que la salud sea un negocio para las empresas que especulan con las necesidades de la población.

Pero además esta segunda suba, la autorizan dos días después de que Diputados apruebe por mayoría un nuevo saqueo a los jubilados y jubiladas.(LID)