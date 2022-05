Organizaciones ambientalistas contra dictadura minera y represión policial

Se anuncian manifestaciones ambientalistas en todo el pais.

4 de mayo| |

Organizaciones ambientalistas de todo el país denuncian dictadura minera y repudian la represión policial a los defensores del medio ambiente de Choya y Andalgalá Catamarca

Ante la brutal represión policial ordenada por el gobierno y justicia de Catamarca en contra de los pobladores que se oponen a la instalación de las empresas megamineras en su territorio , las organizaciones ambientalistas argentinas desde los cuatro puntos cardinales emitieron sus comunicados de solidaridad para con el pueblo reprimido, repudio contra la dictadura ecocida gubernamental y minera , exigen la liberación de los detenidos por luchar y anuncian manifestaciones callejeras en cada ciudad.

LA RED DE ORGANIZACIÓN DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA comunica:

Ante la represión que padecieron esta tarde vecinos, vecines y vecinas de Andalgalá, quienes se encontraban resistiendo el avance del Proyecto MARA, en Choya; LA RED DE ORGANIZACIÓN DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA comunica:

1. TOTAL APOYO Y SOLIDARIDAD con el pueblo y asamblea de Andalgalá y Choya, reprimidos, perseguidos y criminalizados por el gobierno extractivista nacional, provincial y multinacionales megamineras.

2. Exigimos la inmediata RENUNCIA de los ministros MATUAS KULFAS, JUAN CABANDIE, el Gobernador de Catamarca RAÚL JALIL y su vice de RUBÉN DUSSO, y de todos los jefes de organismos que emitieron órdenes de represión para imponer el Proyecto MARA.

3. Repudiamos a las organizaciones que se declaran Ambientalistas (EcoHouse y Jóvenes por el Clima), las cuales con su presencia en la macabra Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), no sólo desconocen la lucha popular de años, sino que avalan estos actos represivos.

4. Convocamos a todas las redes y colectivos a hermanarse, fortalecer y consensuar un PLAN DE LUCHA PLURINACIONAL URGENTE Contra el extractivismo, saqueo y contaminación por todos los Derechos Humanos, ¡abajo el pacto colonial con el FMI y con el sistema extractivista capitalista imperante!

5. Demandamos la libertad de les detenidos e información de les compas que tras el accionar represivo de la policía, se desconoce su paradero.

6. NUNCA MÁS ECOCIDIO, TERRICIDIO, GENOCIDIOS. Juicio y castigo a los represores! NUNCA MÁS DICTADURAS !!! FUERA MEGAMINERAS

7. SOLIDARIDAD Y UNIDAD ENTRE TODOS LOS PUEBLOS Y COLECTIVOS EN LUCHA!!!

NO ES NO! NO PASARÁN!!! BAJEN LAS MÁQUINAS!!!!

ANDALGALÁ SOMOS TODOS!!!

RED DE ORGANIZACIÓN DE LA MARCHA PLURINACIONAL POR EL AGUA

Por otra parte , desde El Foro Ambiental y Social de La Patagonia, Asamblea Por el Agua No A La Mina Comodoro Rivadavia, vecinos autoconvocados y demás entidades adherentes, queremos expresar nuestro acompañamiento a los vecinos en resistencia de la comunidad de Andalgala y Choya, condenamos y exigimos al gobernador de Catamarca Raúl Jalil, al Presidente Alberto Fernandez y al Ministro de Producción Matías Kulfas el cese inmediato de la represión, la libertad a los detenidos en ejecución del derecho a expresar la protesta contra el avasallamiento de los bienes comunes por parte de los capitales trasnacionales. Rechazamos las políticas extractivistas de entrega implementadas por los distintos gobiernos y nos declaramos en alerta en defensa de nuestro territorio.

En solidaridad con el pueblo catamarqueño nos encontraremos mañana miércoles 4 a las 9 hs frente a la municipalidad de Comodoro Rivadavia. Sumate!

#DictaduraMinera #CatamarcaResiste #NoALaMina

Asimismo ,desde la “Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut UACCh queremos manifestar nuestro más profundo repudio a la represión que ha sufrido el pueblo de Choya en manos de fuerzas del gobierno de Catamarca , avaladas por el Gobierno Nacional en una nueva avanzada extractivista intentando imponer la Megamineria a sangre y fuego como es su costumbre.

En la noche de hoy, 3 de mayo la policía de Catamarca desplegó una brutal represión contra vecinxs de la localidad de Choya, cercana a Andalgalá y a la mina Agua Rica. Ellxs se encontraban resistiendo contra la entrada de camionetas con materiales para la mina, que tendrá al río de Choya y toda esa localidad como uno de los principales afectados.

El día de ayer, el Gobierno Nacional realizó la "Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)" para insistir en el avance megaminero. Por supuesto uno de los presentes fue Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. La apertura a debatir la minería comenzó al dia siguiente disparando hiriendo y encarcelando a nuestros compañerxs de lucha de Catamarca. Reclamamos el cese inmediato de la represión, la liberación de la detenida y que se vaya Agua Rica y todos los proyectos mineros de Catamarca y del país. No es No!

Así como lo hicieron en nuestra provincia en Diciembre de 2021, así tendrán que retroceder con sus criminales intenciones. Así como Chubut resistió, asi también resistirá el pueblo de Catamarca, porque no hay modo de doblegar la población decidida a defender el agua y los bienes comunes. La lucha nos hermana y nos une.

Fuerza Choya y Andalgalá.

#BastaDeDictaduraMinera. Que entiendan de una vez que #NoEsNo #AndalgalaResiste No están Solxs!!!

¡Bajen las máquinas del cerro!

¡Fuera Kulfas!”

Desde la Red de Luchas Socioambientales de Salta también se hizo conocer su solidaridad con los defensores del medio ambiente de Catamarca. Asimismo , ante el anuncio del gobierno de Salta de que el día de hoy 4 de mayo, Salta será anfitriona de la Mesa de Litio en su cuarta reunión donde el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Gerardo Morales de Jujuy firmarán el Acta Conjunta de la Región Minera del Litio, la red de Luchas Socioambientales de Salta anunció la realización de una protesta contra las políticas ecocidas y extractivistas de entrega implementadas por los distintos gobiernos nacional , provincial y municipales , contra el genocidio de los pueblos y en defensa del agua para los pueblos.