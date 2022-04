Otra ayudita a la inflación: el Gobierno autorizó más aumentos en internet, TV y telefonía

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicó una resolución en el Boletín Oficial según la cual habrá aumentos del 9,5 % en mayo y julio. Dice que las empresas no deberían aumentar las facturas por encima de ese porcentaje y que no podrán cortarle el servicio a quien no pague incrementos superiores. Clarín, Telefónica, Telecentro, Claro y compañía siguen sin perder un peso.

26 de abril

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un nuevo aumento en las tarifas de telefonía, internet y televisión paga para mayo y julio. El aumento será, según se informó en el Boletín Oficial, de un 9,5 % y en caso de que las empresas que lucran con esos servicios apliquen aumentos “por encima” de los valores expresamente autorizados oficialmente, el monto debería ser reintegrado a sus clientes “en la próxima factura”.

A su vez, siempre según la versión del Enacom, a quienes se nieguen a pagar facturas con aumentos superiores al 9,5 %, no se les podrá suspender el servicio ni empezar a computar ningún plazo de mora.

La Resolución 725/2022 del Enacom, firmada por su titular Claudio Ambrosini, a su vez fija los “valores máximos de la modalidad prepaga” de los servicios de teléfonos celulares. A partir de mayo, la recarga de 50 MB de datos móviles por día no puede superar los $ 27,40, el segundo de voz los $ 0,42 y los mensajes de texto los $ 5,50 (todos con impuestos incluidos). Y a partir de julio los valores pasan a ser de $ 30, $ 0,46 y $ 6, respectivamente.

La pandemia de coronavirus puso sobre la mesa el debate del nivel de esencialidad que tienen los servicios de internet, telefonía y televisión paga. La llamada conectividad se transformó en algo vital para la cotidianidad de millones de personas, desde trabajar (o buscar trabajo) hasta estudiar, comunicarse con familia y amistades y distraerse.

Obviamente eso redundó en un mayor negocio para las corporaciones manejadas por un puñado de magnates. Clarín-Telecom, Telefónica, DirecTV, Claro, Telecentro y unas pocas más son las que se benefician con cada nuevo aumento de tarifas, brindando servicios por lo general deficientes.

Como se mencionaba en un informe (LID) de 2021, Movistar (Telefónica) ganó en 2020 (plena pandemia) 1.582 millones de euros, un 38,5 % más que el año anterior. Y Telecom Argentina (Clarín) obtuvo en ventas $ 301.596 millones durante ese mismo año. En este último caso, hay que recordar que además el Estado financia a la corporación comandada por Héctor Magnetto a través de la multimillonaria "pauta oficial". (LID)