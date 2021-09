PASO.Chequeado: la tercera fuerza a nivel nacional es el Frente de Izquierda

"Se habla mucho de Milei y la derecha, pero la tercera fuerza nacional es la izquierda” afirmó el portal chequeado.com. El Frente de Izquierda Unidad alcanzó el 5,8 % sumando los votos de todo el país, la lista de Milei con un 13,8 % en CABA no tiene representación en los 23 distritos restantes.

30 de septiembre

Este miércoles desde la web chequeado.com analizaron: “el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), que no sólo hizo buenas elecciones en algunos distritos en particular, sino que se posicionó como la tercera fuerza a nivel nacional, detrás de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si se suman los votos de las 24 provincias, Juntos por el Cambio obtuvo el 40% de los sufragios, el Frente de Todos un 31% y la izquierda alcanzó el 5,8%.” Y agregaron: “La lista que encabeza Milei obtuvo el 13,7% de los votos porteños y quedó en tercer lugar (...). La Libertad Avanza, sin embargo, no tiene representación en ninguno de los otros 23 distritos de la Argentina.”

Desde el portal hicieron una comparación histórica: “No se veía una tercera fuerza nacional que no fuera un desprendimiento del peronismo o el radicalismo desde hace casi 3 décadas. En 1993 el MODIN, el partido fundado por el militar Aldo Rico, fue tercero a nivel nacional. En 1987, 1989 y 1991 la tercera fuerza nacional fue la Unión del Centro Democrático (UCeDe) y en 1983, el Partido Intransigente, cuyo candidato presidencial fue Oscar Alende”.

De la elección del FITU se destaca el resultado en Jujuy, basado en el apoyo entre los trabajadores, los barrios populares y del interior de la provincia donde se obtuvo, el 23,6 % (82.221 votos). También alcanzó porcentajes altos en Chubut, 9,4 %, Neuquén, 7,9 %, CABA, 6,23 % y PBA 5,2 %, con cifras más altas en partidos como Almirante Brown, Presidente Perón o Florencio Varela (dando la posibilidad de que ingresen concejales). Con estos resultados el FITU podría disputar cuatro diputados nacionales en noviembre, Entre ellas y ellos, el obrero de la recolección, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

Javier Milei fue difundido en los medios sobre todo a partir de sus “críticas” a la casta política, pero en una entrevista con elDiarioAr, el candidato de la derecha liberal dijo que tiene “afinidades ideológicas” con la líder del PRO y que podría compartir fórmula en 2023. Ambos son defensores de políticas de ajuste y de mayor poder para las fuerzas represivas. Cuando Milei habla de “libertad” solo lo hace para referirse a la libertad empresarial de despedir, precarizar o bajar salarios.

El avance de la derecha argumentado desde distintos sectores es relativo. Como analizaba Patricio del Corro en este diario: “Milei obtuvo 238.000 votos, muy similar a la suma de la caída de votantes de Cambiemos + los votos Espert y Lavagna en 2019 que suman 241.800 votos.” Fue el retroceso del Frente de Todos en las PASO lo que generó la victoria de Juntos, no un crecimiento de estos últimos. (LID)