Pandemia.Entre ellos se felicitan: Bullrich defendió la vacunación de Macri en Miami

La ex ministra macrista y actual titular del PRO justificó la actitud del expresidente que en febrero había afirmado que no iba a vacunarse hasta que “el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales" lo haya hecho. Otra promesa incumplida.

11 de mayo

El expresidente Mauricio Macri informó el fin de semana pasado que se vacunó contra el coronavirus en Miami y fue objeto de críticas pero también de defensas.

Quienes lo critican advierten que en febrero había expresado que no iba a vacunarse "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales" lo haya hecho. En ese momento, Macri intentaba diferenciarse así del escándalo conocido como el "vacunatorio VIP".

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido.

Entre quienes defendieron y justificaron su actitud se encuentra Patricia Bullrich, una de sus ex ministras y hoy la titular del PRO. "Hizo un viaje y tuvo la oportunidad de vacunarse, pero sin sacarle la vacuna a ningún argentino", dijo en declaraciones a TN.

Por supuesto que la mayoría de la población no puede darse de lujo de viajar a Miami para vacunarse y estar más protegida contra el virus. Muy lejos de los privilegios de unos pocos, a la mayoría no le queda otra que sufrir los ritmos lentos del proceso de vacunación en Argentina. (LID)