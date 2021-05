Pandemia.La curva sin límite: 39.652 casos de covid-19 en las últimas 24 horas

Es la información que surge del informe diario del ministerio de Salud. Es el segundo día consecutivo de récord. ADemás fallecieron otras 494 personas.

19 de mayo

La curva de contagios de covid-19 en Argentina está en una subida vertiginosa. Si los más de 35.000 casos del martes habían prendido las alarmas, los 39.652 contagios de este miércoles terminan de confirmar que el país atraviesa el peor momento de la pandemia desde el comienzo.

En las últimas 24 horas se hicieron 125.578 testeos. Según las recomendaciones de la OMS, como máximo el 10 % deberían dar positivo. Argentina se mantiene en un 31,58 %, lo que quiere decir que se sigue testeando en una cantidad mucho menor a la necesaria. Algo que se expresa también en el inexistente rastreo de los casos estrechos para poder cortar la cadena de contagios. La cantidad de casos activos en el país ya es de 329.745, otro récord.

Otro dato importante es el de la ocupación de camas de terapia intensiva, que en todo el país ya llega al 72% y en el AMBA al 76.4%. En total se trata de 5.877 personas. En los últimos días se venía viendo el aumento muy fuerte de casos en lugares como Rosario o Neuquén, donde el sistema de Salud ya está colapsado.

Un dato a tener en cuenta es que la provincia de Formosa informó 5.016 casos, de los cuales 3.945 corresponden a "meses anteriores" y no habían sido informados hasta el momento. Aún así, los 1.071 de las últimas 24 horas son muchísimos para una provincia con menos de 600.000 habitantes.

Pero son varias las provincias con situaciones críticas. En Córdoba también hubo récord, con 3.910 casos. En Santa Fe fueron 3.086, en Entre Ríos 1.046, en Corrientes 1.042 y en Mendoza 1.145. Además en CABA y PBA se mantienen números altísimos, con 3.060 y 14.055 contagios respectivamente.

La presencia de las variantes de India y Sudáfrica además del aumento de la circulación de las originadas en Manaos y el Reino Unido significaban alertas que no fueron tenidas en cuenta, más allá de algunos cierres en actividades recreativas y recortes de la circulación en ciertos horarios.

Las imágenes de las estaciones centrales de transporte público contrastan con la respuesta que dan desde los distintos gobiernos. En estos días se empieza a extender la idea de que, en el AMBA, habría cierre total durante el fin de semana. Una estrategia de seguir apuntando a la responsabilidad individual de las personas sin sacar conclusión alguna sobre los últimos meses donde miles y miles de personas se contagiaron en sus lugares de trabajo, donde nadie controla que se respeten los protocolos sanitarios.

Este martes, Alberto Fernández dijo que el aumento de casos mostró que él "tenía razón" respecto del panorama del coronavirus en Argentina. Sin embargo, en todo este tiempo no se tomaron las medidas que habría que tomar para frenar los contagios. No hay IFE actualizado para que millones de personas que se quedaron sin sustento durante la pandemia puedan quedarse en su casa. Tampoco se avanza en la declaración de utilidad pública del laboratorio de Hugo Sigman, que ya produjo el equivalente a 50 millones de vacunas pero se sacaron del país para envasar en el exterior y Argentina todavía no recibió ni una de las millones que ya pagó. (LID)