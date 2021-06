Pandemia.Seis millones esperan la segunda dosis de Sputnik y el Gobierno evalúa combinar vacunas

Según una estimación realizada por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, de Infobae, son 6.046.283 las personas que se encuentran a la espera de la segunda dosis. En tanto Vizzotti, afirmó en la mañana de este miércoles que “intercambiar plataformas, puede simplificar la vacunación”.

23 de junio

Este miércoles las periodistas Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, de Infobae, informaron que 6.046.283 personas que recibieron la primer dosis de la vacuna Sputnik no han recibido todavía la segunda dosis, mientras que 1.280.973 ya recibieron la dos dosis.

Vale recordar que la segunda dosis de esta vacuna tiene un componente distinto al de la primera. En los últimos tres meses, llegaron al país 480.000 del componente apto para la aplicación de la segunda dosis, razón por la que surge esta demora

Con respeto a esta demora, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que arribarán al país más dosis del segundo componente, pero no pudo precisar una fecha concreta. “Vamos a seguir trayendo todas las dosis que se necesiten para completar todos los esquemas. La prioridad de Argentina es indiscutible. Cuando se fueron recibiendo las vacunas del componente 1 fue en manera escalonada por lo tanto las vamos a seguir recibiendo de esa forma.El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa no es que no envían porque no quieren, sino porque las están produciendo, no es que se las están dando a otro país o quedándoselas ellos”, dijo.

La investigación también informa que “hay al menos 218.648 personas con el esquema vacunatorio de la Sputnik vencido”. Esto quiere decir, que ya pasaron los 90 días desde la aplicación de la primer dosis.

En este marco, Vizzotti remarcó que "se está evaluando desde el primer momento" la posibilidad de combinar distintas vacunas. “Intercambiar plataformas, puede simplificar la vacunación y también la logística de dosis en los vacunatorios", agregó la ministra este miércoles en conferencia de prensa. Al mismo tiempo informó que el "Gobierno nacional “está en los últimos tramos de las negociaciones con Pfizer” y que “se están haciendo las gestiones para un convenio bilateral con Janssen y Moderna”.

Según la última información publicado en el Monitor Público de Vacunación, 14.886.910 personas ya fueron vacunadas con la una dosis, mientras que 3.759.874 tienen las dos dosis.

En tanto, el último reporte diario sobre el impacto del Covid es preocupante, en total ya hay más de 90 mil personas fallecidas desde el inicio de la pandemia, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 21.387 contagios y 792 muertes.