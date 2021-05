Para Orduna, las restricciones tendrían que continuar "hasta bajar a 4 mil casos diarios"

"De los 30 mil casos de coronavirus que la Argentina tuvo del 9 del 15 de abril pasado, la proyección era tener entre 50 y 60 mil casos", explicó el infectólogo.

14 de mayo

El infectólogo Tomás Orduna sugirió que, si bien las restricciones que rigen hasta el próximo viernes dieron resultado al "frenar un crecimiento sin fin" de casos, sería necesario que las medidas se prolonguen "hasta bajar a 4 mil casos diarios" porque los números actuales de contagios de coronavirus "son muy altos".

"Las restricciones surtieron efecto y es verdad que hemos logrado frenar un crecimiento sin fin", afirmó Orduna y explicó que, de los 30 mil casos de coronavirus que la Argentina tuvo del 9 del 15 de abril pasado, la proyección era tener "entre 50 y 60 mil casos" si no se adoptaban medidas restrictivas que mitigaran la propagación.

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el especialista que integra el comité de expertos que asesora al Gobierno recomendó que las medidas restrictivas actualmente vigentes -con plazo hasta el próximo viernes 21 de mayo- se prorroguen "hasta que logremos bajar a 4.000 casos por día" porque "25.000 casos es un trampolín altísimo para la ola de invierno".

En este sentido, Orduna indicó que los registros marcan que aproximadamente el 2% de las personas contagiadas va a fallecer: "De 100 contagiados, 2 van a fallecer y tenemos 500 muertos por día. Es terrible", afirmó.

Con ese argumento, indicó que "de 25 mil casos, va a haber 500 fallecidos y nadie se siente bien con eso", con lo cual "no deben ser números a los que nos acostumbremos".

Por otro lado, Orduna volvió a poner el acento en la necesidad del "compromiso de todos" para mitigar la propagación de la enfermedad en el marco de la segunda ola y el inicio de la época invernal.

"Si yo no hago bien las cosas, no puedo después poner el dedo acusador a los gobiernos diciendo que las cosas no se hacen bien", agregó.

"Hay muchísima gente que no está colaborando adecuadamente en sostener las restricciones, además de los que hacen las reuniones masivas, fiesteras", advirtió Tomás Orduna.

Además, abogó porque le dirigencia "dé el ejemplo" y sostuvo que "sin duda" el expresidente Mauricio Macri "es un mal ejemplo para sus votantes al no cumplir las restricciones y los protocolos".

"Si un líder no muestra lo que tiene que hacer, el resto de sus seguidores se relaja", afirmó, aunque aclaró que el incumplimento de las medidas sanitarias no es generalizado en la oposición, "porque muchos sí las cumplen".

Por otro lado, el especialista entendió que la problemática en el marco de la segunda ola de coronavirus "ya no es un tema del AMBA" sino que involucra también a las ciudades de Córdoba y Rosario.

"Los números de Córdoba prácticamente emularon a los de la CABA y Rosario está colapsado hace varias semanas", graficó. (Télam)