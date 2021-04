Paro vitivinícola.Zuccardi vende lujo y paga miseria: la hipocresía bodeguera

Una botella de la línea “Piedra Infinita Supercal” de Bodega Zuccardi se vende en mercado a $24.000 (sí, leyó bien, veinticuatro mil pesos); la línea “Finca Canal” se encuentra en mercado a $15 o 16mil pesos, las líneas “Zuccardi aluvional” y “Zuccardi Anphora project” se venden por encima de los $6.000 la botella. Con el sueldo mensual que esta misma bodega paga a un obrero de viña o bodega, alcanzaría para comprar tan solo una botella y media de Piedra Infinita, o 5 botellas de Zuccardi Aluvional. Un mes entero de trabajo de un obrero, con turnos de noche, labores en feriado, horas extra, se valora menos que una caja sola de estos vinos. A la hora de vender, la bodega Zuccardi vende lujo, y a la hora de pagar, paga miseria.

1ro de abril

La bodega muestra en sus redes sociales un mundo de lujo, su bodega en valle de Uco (para la cual invirtieron 15 millones de dólares) ostenta una arquitectura faraónica; los integrantes de la familia se muestran con famosos críticos de vino y en sus posteos buscan darse categoría utilizando el idioma inglés, haciendo gala de altos puntajes en concursos internacionales de vino. Herramientas del marketing que buscan posicionar sus vinos como productos de lujo, destinados a “la crema” de la sociedad, mientras debajo del tapete esconden lo que no se debe ver; la condición en la que se trabaja en los viñedos y en la bodega, con sueldos de miseria (sí, un sueldo que alcanza apenas la mitad de la canasta básica es un sueldo de miseria), algo que los obreros que mantienen su protesta en los portones de la bodega han expresado una y otra vez; realizando también maniobras arteras como enviar a la policía y a un fiscal a amedrentar a los trabajadores en medio de su protesta legítima. La hipocresía de los empresarios vitivinícolas en su máxima expresión; dándose aires de alta sociedad y lujo en el ambiente bodeguero y en las tertulias sociales, mostrando su simpatía y “don de gentes” y su “amor” por Mendoza; cuando su verdadero amor es el bolsillo, y su verdadera cara es la egolatría y el desprecio por el trabajador.

Estos empresarios quieren un trabajador sumiso, obediente, que agache la cabeza y le meta por el surco sin alzar su puño ni su voz. Cuando el trabajador alza su voz, se organiza y manifiesta lo que piensa y expresa su justo reclamo, se ven los colmillos negros debajo de la máscara sonriente del empresario, el trabajador pasa a ser calificado de infiltrado, de patotero, y se le manda a la policía que se pavonea con sus itacas para amedrentar la protesta. Así lo ha hecho José Zuccardi, quien es además presidente de COVIAR y de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), un referente del sector, amigo de todos los gobiernos de turno y que se codea con el gobierno nacional; que tiene plata para construir una bodega de 15 millones de dólares en Valle de UCO, y facturó 75 millones de dólares en 2019, pero que no tiene plata para pagar un sueldo digno a sus trabajadores.

El marketing de Zuccardi y otras bodegas nos muestran lujo, queriéndonos vender botellas de seis, diez, quince, hasta veinte mil pesos, mientras se le paga al obrero un sueldo de pobreza, o peor, de indigencia. Pero que el pueblo de Mendoza, y del país, vea el verdadero rostro de estos empresarios y sus bodegas, detrás de sus sonrisas brillantes, de su simpatía hipócrita, de sus jardines y bodegas palaciegas, se esconde otro rostro, de colmillos y codiciosas babas, de egolatría elitista; la mugre debajo de la alfombra, en el patio trasero, las manos sucias y la espalda quebrada de los trabajadores, y su sueldo de miseria, no, que no se vea, que no se sepa; llévalo para atrás, hijo, tapalo; que se vea mi sonrisa, mi palacio.

¡A la hipocresía bodeguera, lucha trabajadora!

(LID) Por Adrián Peralta