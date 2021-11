Patrón de estancia.Un sojero pondrá $ 200 millones para que 25 mil formoseños vayan a votar contra Insfrán

TN Campo lo presenta como “productor y consignatario de hacienda”. Se llama Francisco Paoltroni, es bonaerense pero hace 13 años vive en Formosa con su familia. En diálogo con el canal del Grupo Clarín, dijo sin ruborizarse que ofrece pagarles pasaje de ida y vuelta a 25.000 formoseños y formoseñas que vivan en otras provincias y quieran ir a votar el 14 de noviembre, obviamente con la intención de que lo hagan contra el “eterno” gobernador peronista Gildo Insfrán.

1ro de noviembre

Ante todo, con toda la demagogia a cuestas, Paoltroni dice que no le va “a decir a la gente lo que tiene que votar” sino que su objetivo “es propiciar una mejor democracia”. Obviamente, aclara que es opositor al Frente de Todos.

Según su propio cálculo, el empresario dice que “de los 120.000 formoseños que se fueron buscando trabajo en los últimos 30 años, y que representan un 20 % de la población, hay unos 25.000 que no tienen recursos para volver, y la idea es ayudarlos a que también se puedan manifestar en las urnas. Por supuesto, deben mantener el domicilio acá. Los que lo cambiaron, ya no van a poder hacerlo a ese trámite para estas elecciones, pero para el 2023 van a tener tiempo”.

Cuando le preguntaron si lo que propone se puede inscribir dentro del clientelismo político y le pidieron que dé una idea de la cifra que estaría dispuesto a pagar, Paoltroni respondió con la acostumbrada perorata patronal. No dio detalles sobre cuánto destinaría para el traslado de esas 25.000 personas, pero ante la referencia de que la cifra podría rondar los $ 200 millones respondió: “eso lo pusieron en algunos medios, pero yo no lo planteo así, porque lo venden como clientelismo de esa manera. No es ese el objetivo, sino despertar la esperanza de que se puede cambiar”. O sea, no desmintió que vaya a pagar $ 200 millones.

Lo que sí aseguró es que “toda la plata” la pondrá de su bolsillo. “No estoy aceptando que nadie me ayude, porque no quiero que se confunda esto con un plan de recaudación, cuando en realidad quiero que sea una patriada. En todo caso, los productores de todo el país que quieran seguir el ejemplo, y tienen empleados formoseños, que les den dos o tres días de franco para que vengan a votar. Hay muchos formoseños trabajando en campos de distintas zonas, porque emigró el pueblo más trabajador y digno”, dijo Paoltroni.

¿Pero en verdad es “suya” toda esa plata? Que esté en su bolsillo no quiere decir que la haya generado él. Como todo capitalista, aunque se vista de gaucho Paoltroni tiene lo que tiene porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que generan la riqueza en sus campos, ésa que él se apropia y de la que promete aportar una pequeña porción para una “gesta democrática” electoralista. En todo caso, que hoy esté en la oposición a Insfrán no lo aleja demasiado de los métodos e intereses que defiende el peronismo.

El “democrático” Paoltroni en verdad busca hacerse conocido en estas elecciones con vistas a candidatearse en 2023. Él mismo lo reconoce ante TN Campo, al afirmar que planea postularse para ser gobernador dentro de dos años, por un “partido nuevo” que piensa armar “con gente que nunca estuvo en la política”. El mismo tono y discurso que suelen plantear los más acérrimos defensores del capitalismo, los autodenominados “libertarios”.

“El Gobierno, que es el encargado de sentar las bases del desarrollo, quiere la pobreza para que no se genere trabajo en la provincia, porque si eso pasa habría más ciudadanos libres. A todo aquel que no coincide con el régimen, y tampoco quiere someterse al empleo público o los planes, lo que le ofrecen es que se vaya”, afirma, aunque no dice cómo propone terminar con la pobreza.

“Inversionista de riesgo”

Así se autodefine Paoltroni. Y lo explica muy suelto de cuerpo, como si no estuviera en el mismo acto confesando toda su esencia burguesa y explotadora. Según la información que él mismo da (que podría tomarse como “base” ya que seguramente tiene mucho más que no dice), junto a tres “socios” posee “tres emprendimientos agrícolas-ganaderos” que suman unas 18.500 hectáreas.

Uno de esos “emprendimientos” es la consignataria Ganaderos de Formosa SRL. Y está por terminar de construir (bueno, él no, sus empleados) una nueva planta industrial para molienda de soja, negocio que el gobernador Insfrán promueve desde hace años mediante beneficios jugosos para el empresariado, garantía de explotación extrema a la peonada y cada vez máyor degradación del suelo vía los desmontes y los agrotóxicos.

Eso sí, al preguntarle cómo se define a sí mismo él dice que es “un pequeño inversor de riesgo”, ya que hace tres años decidió vender su campo en General Alvear (provincia de Buenos Aires) e “invertir todo su patrimonio” en Formosa. Se ve que en la provincia de Insfrán muy mal no le fue, ya que ahora ofrece poner “de su bolsillo” $ 200 millones para que las formoseñas y formoseños “sin recursos” puedan ir a votar.

“Vi las oportunidades que hay, no vine con plata sino con ideas, me considero un emprendedor entusiasta, ni siquiera un inversionista. Acá es la mejor zona para producir, por el bajo valor de la tierra, es el lugar del país donde más rápido recuperás la inversión. Además, al ser en gran parte del territorio fiscal, los impuestos son insignificantes, es el dulce que te dan para dejarte contento. Si en la provincia de Buenos Aires tenés que poner US$ 15.000 por hectárea, no lo recuperás en tu vida. Lo heredás al campo o no lo comprás nunca, porque solo sirve de reserva de valor”, detalla Paoltroni. No hay mucho más por agregar. (LID)